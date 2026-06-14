Costa de Marfil venció a Ecuador sobre el final y se acomoda en el Grupo E del Mundial 2026

Costa de Marfil consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 frente a Ecuador en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro parecía encaminarse hacia el empate, pero Amad Diallo apareció a los 44 minutos del segundo tiempo para darle el triunfo al seleccionado africano.

El equipo marfileño mostró eficacia en los momentos decisivos y aprovechó una de sus últimas oportunidades para quedarse con los tres puntos, en un duelo parejo y disputado de principio a fin.

Ecuador tuvo una leve superioridad en la posesión del balón, con un 53% frente al 47% de Costa de Marfil, y también completó una mayor cantidad de pases correctos (436 contra 381). Sin embargo, no logró reflejar ese dominio en el resultado.

Por su parte, Costa de Marfil fue más agresivo en ataque y registró 15 remates al arco, cinco más que su rival. Esa insistencia terminó teniendo premio en los minutos finales con la definición de Diallo, que desató el festejo africano.

El partido también dejó un trámite intenso, con 23 infracciones en total. Costa de Marfil recibió tres tarjetas amarillas, mientras que Ecuador fue sancionado en una oportunidad. No hubo expulsados.

Las estadísticas del partido

Resultado: Costa de Marfil 1 - Ecuador 0.

Gol: Amad Diallo (44' ST).

Posesión: Costa de Marfil 47% - Ecuador 53%.

Remates: Costa de Marfil 15 - Ecuador 10.

Faltas cometidas: Costa de Marfil 10 - Ecuador 13.

Pases correctos: Costa de Marfil 381 - Ecuador 436.

Pases incorrectos: Costa de Marfil 70 - Ecuador 54.

Recuperaciones: Costa de Marfil 2 - Ecuador 29.

Tarjetas amarillas: Costa de Marfil 3 - Ecuador 1.

Tarjetas rojas: ninguna.

Tiros libres: Costa de Marfil 1 - Ecuador 3.

Cómo quedaron y lo que viene

Con este resultado, Costa de Marfil se ubicó en el segundo puesto del Grupo E y dio un paso importante en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

Su próximo compromiso será el 20 de junio, cuando enfrente a Alemania desde las 17:00 en Toronto.

Ecuador, en tanto, quedó tercero en la tabla de posiciones y buscará recuperarse ese mismo día ante Curazao, desde las 21:00, en Kansas City.