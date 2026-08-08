Los Pumas cayeron 17-10 ante Sudáfrica en Vélez

Los Pumas no pudieron cerrar con triunfo su presentación ante Sudáfrica y cayeron 17-10 en el estadio José Amalfitani de Vélez.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi comenzó mejor y logró ponerse en ventaja rápidamente. A los dos minutos, Santiago Carreras acertó un penal desde mitad de cancha para establecer el 3-0.

Sudáfrica respondió tres minutos después, también mediante un penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu, que dejó el marcador 3-3.

Sin embargo, Argentina volvió a golpear a los nueve minutos. Después de una buena acción ofensiva, Benjamín Grondona apoyó la pelota en el ingoal y Carreras convirtió para llevar el marcador a 10-3.

Los Pumas lograron controlar buena parte del primer tiempo y sostuvieron la ventaja durante varios minutos. Incluso tuvieron algo de fortuna cuando Feinberg-Mngomezulu estrelló un drop contra el travesaño.

Pero cuando faltaban apenas segundos para el final de la primera mitad, Edwill van der Merwe consiguió el try para los Springboks y Feinberg-Mngomezulu acertó la conversión. El partido se fue al descanso 10-10.

Sudáfrica lo dio vuelta en el segundo tiempo

El seleccionado argentino tuvo una oportunidad para recuperar la ventaja en el comienzo del complemento, pero Santiago Carreras falló un penal desde una posición favorable.

Sudáfrica aprovechó esa oportunidad y pasó al frente a los 62 minutos.

Tras un scrum a cinco metros del ingoal argentino, los Springboks ejercieron presión sobre el pack de Los Pumas y Cameron Hanekom consiguió apoyar la pelota. Handre Pollard, que había ingresado desde el banco, convirtió y estableció el 17-10.

Argentina intentó reaccionar durante los minutos finales, pero no consiguió volver a marcar y terminó sufriendo una derrota ante el vigente bicampeón mundial.

Un rival que volvió a demostrar su jerarquía

Los Springboks llegaron a Vélez con el respaldo de sus títulos mundiales de 2019 y 2023 y una campaña contundente en sus compromisos previos.

Antes de enfrentar a Los Pumas habían conseguido tres victorias consecutivas: 45-21 ante Inglaterra, 42-28 frente a Escocia y 43-0 contra Gales.

El entrenador Rassie Erasmus había destacado previamente la dificultad de enfrentar a Argentina como visitante y recordó que Sudáfrica ya había sufrido derrotas en territorio argentino.

El calendario que sigue para Los Pumas

El seleccionado argentino continuará su calendario con dos test matches frente a Australia por la Copa Visa Galicia.

El primer encuentro será el 29 de agosto en Jujuy, desde las 16, mientras que el segundo se disputará el 5 de septiembre en Mendoza, a las 18.

En noviembre, Los Pumas afrontarán una serie de tres partidos como visitantes correspondientes a la primera fase del Nations Championship. Los rivales serán Irlanda, el 7 de noviembre; Italia, el 14; y Francia, el 21.

En caso de avanzar a la siguiente instancia, las Finales se disputarán en Londres entre el 27 y el 29 de noviembre.