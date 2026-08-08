Messi llegó a Rosario para despedir a su padre: el reencuentro con su familia y una despedida íntima

Lionel Messi aterrizó este sábado alrededor de las 20.45 en el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas", en el barrio de Fisherton, luego de viajar directamente desde Estados Unidos. El futbolista de 39 años regresó a su ciudad natal tras conocerse durante la madrugada la muerte de su padre, Jorge Messi, y lo hizo con el objetivo de despedirlo junto con su familia.

En las imágenes que pudieron obtenerse, Messi descendió las escaleras del avión junto a su esposa, Antonela Roccuzzo. Luego, ambos se retiraron de la pista en dirección a la salida del aeropuerto para continuar camino hacia el reencuentro familiar.

La despedida de Jorge Messi se llevará adelante en una ceremonia íntima y privada en el Cementerio Parque El Prado, donde familiares y allegados acompañarán este momento.

Según comunicó el Sanatorio Centro de Rosario, Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto a las 2 de la mañana, a los 68 años, en una clínica de la ciudad natal del capitán de la Selección Argentina.

Los registros de vuelo habían indicado que Lionel Messi había subido a un vuelo privado a media mañana del sábado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, con un horario previsto de aterrizaje en Rosario para las 20.30 aproximadamente. Finalmente, el arribo se produjo alrededor de las 20.45.

Un regreso marcado por la intimidad

La llegada de Messi a Rosario se produjo después de un período en el que el futbolista había mantenido una presencia pública prácticamente inexistente en la ciudad. Tras disputar el Mundial de Estados Unidos, había desembarcado en el país durante la madrugada del martes 21 de julio, menos de 48 horas después de la final contra España.

Durante la semana que pasó en su casa de las afueras de Rosario, el capitán de la Selección Argentina, de 39 años, casi no tuvo actividad pública. Su única aparición registrada se produjo el sábado 25 de julio, cuando asistió a un partido en el Estadio Antonio Di Giacomo, perteneciente al Club Atlético Unión de Arroyo Seco y escenario en el que hace de local Leones FC.

Messi estuvo acompañado por sus hijos y siguió desde un sector del estadio las acciones del encuentro correspondiente a la 21ª fecha de la Primera C, en el que el club que preside su hermano Matías cayó ante Central Córdoba.

La presencia de la familia Messi también quedó reflejada en la estructura dirigencial de la institución. Además de la presidencia de Matías, en la directiva del club participan la hermana menor de Lionel, María Sol, como vocal suplente, y su sobrino Tomás Matías, como revisor de cuentas suplente.

De Rosario a Miami y el regreso a la competencia

El viernes 28 de julio, Messi volvió a subirse a un avión para trasladarse a Miami. Horas después de su llegada apareció en el campo de entrenamiento del Inter Miami, donde comenzó su actividad de preparación para la temporada.

El regreso a los entrenamientos estuvo acompañado posteriormente por su reincorporación a la competencia oficial. Messi sumó sus primeros minutos oficiales entrando desde el banco en el empate 2-2 ante Columbus Crew, por la MLS.

Luego llegaron sus primeros goles del segundo semestre con las Garzas. Hace 72 horas, Messi firmó sus primeros tantos de esta segunda parte del año en la victoria 4-2 sobre el Atlético San Luis de México, disputada en el Nu Stadium, correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

Ese recorrido deportivo había dejado al capitán nuevamente preparado para afrontar otro compromiso. Precisamente este sábado, Messi iba a ser parte del equipo que debía enfrentar a Monterrey de México desde las 21, nuevamente en el Nu Stadium, por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026, el torneo que empareja a combinados de Estados Unidos y México.

Sin embargo, el viaje hacia Rosario modificó ese escenario. La prioridad pasó a ser el regreso a su ciudad natal y el acompañamiento de su familia ante la muerte de Jorge Messi.

Una despedida en el ámbito familiar

La sucesión de acontecimientos muestra un recorrido que, en pocas semanas, llevó a Messi desde la definición del Mundial de Estados Unidos hasta su regreso a Rosario, su posterior viaje a Miami, la preparación con Inter Miami y sus primeros minutos y goles oficiales del segundo semestre, para finalmente volver a tomar un avión con destino a su ciudad natal.

Los datos del viaje de este sábado describen un traslado directo desde Fort Lauderdale hacia Rosario, con una llegada prevista para las 20.30 aproximadamente y concretada alrededor de las 20.45. Al bajar del avión junto a Antonela Roccuzzo, Messi emprendió el camino hacia el encuentro con sus familiares.

La ceremonia en el Cementerio Parque El Prado será íntima y privada. Allí se desarrollará la despedida de Jorge Messi, quien murió a las 2 de la madrugada de este sábado 8 de agosto, a los 68 años, según informó el Sanatorio Centro de Rosario.

El regreso del capitán argentino queda así atravesado por dos dimensiones que se sucedieron en un corto período: su actividad profesional en Estados Unidos y México, y el retorno a Rosario ante una situación estrictamente familiar. Después de su reciente participación en la Leagues Cup y de estar previsto para enfrentar a Monterrey a las 21, Messi tomó el camino de regreso a su ciudad para despedir a su padre.

La noche de este sábado encuentra al futbolista nuevamente en Rosario, junto a Antonela Roccuzzo y camino al reencuentro con su familia, en una ceremonia íntima en el Cementerio Parque El Prado, lejos de cualquier exposición pública y concentrado en la despedida de Jorge Messi.