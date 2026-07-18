Coudet confirmó que la salida de 15 jugadores de River fue una decisión institucional

La eliminación de River Plate en los 16avos de final de la Copa Argentina, tras perder 3-1 frente a Aldosivi, profundizó la crisis deportiva del equipo y dejó fuertes declaraciones de su entrenador, Eduardo Coudet. En conferencia de prensa, el DT confirmó que la decisión de apartar a 15 futbolistas del plantel no fue exclusivamente suya, sino una determinación consensuada por la institución.

"Fue una decisión del club. Una decisión institucional", respondió el "Chacho" al ser consultado sobre la importante depuración del plantel, anunciada días atrás por el presidente de River, Stefano Di Carlo.

Coudet también reconoció que la salida de tantos futbolistas todavía no fue compensada con incorporaciones y remarcó la necesidad de reforzar el equipo.

"Estamos buscando completarnos y generar competencia en todas las posiciones. Todavía no lo hemos podido lograr. Necesitamos tiempo de trabajo; a medida que vayan llegando, tienen que adaptarse al cambio de trabajo, de idea y al club. Tenemos que tratar de cerrar muchas cosas lo antes posible", sostuvo.

Los jugadores apartados del plantel

Mientras River avanza en el mercado de pases, la mayoría de los futbolistas marginados continúa entrenándose en doble turno en el predio de Cantilo, a la espera de resolver su futuro.

La lista incluye a:

Kevin Castaño

Germán Pezzella

Paulo Díaz (transferido a Atlanta United)

Maximiliano Salas

Fabricio Bustos

Giuliano Galoppo

Matías Galarza Fonda

Maximiliano Meza (rescindió contrato y firmó con Independiente)

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Alex Woiski

Andrés Herrera (regresó de su préstamo y luego pasó a Columbus Crew)

Kendry Páez

Matías Viña

Las imágenes compartidas por Maximiliano Salas durante los entrenamientos diferenciados generaron una fuerte repercusión entre los hinchas en las redes sociales.

La explicación de la dirigencia

Días atrás, el presidente de River, Stefano Di Carlo, había anticipado la profunda reestructuración del plantel.

"Van a salir en torno a 15 jugadores. Hemos decidido eso conjuntamente entre todos. Venderemos peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible", afirmó en declaraciones a ESPN.

Además, explicó que la decisión fue consensuada con el director deportivo, Enzo Francescoli y el cuerpo técnico, y adelantó que el club tendrá una postura agresiva durante el mercado de pases tanto en incorporaciones como en salidas.

River buscará ahora recuperarse del duro golpe deportivo y acelerar la llegada de refuerzos para afrontar las competencias del segundo semestre.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.