GP de Miami: Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones y terminó octavo

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 quedará registrado en los libros de historia del automovilismo argentino como una de las actuaciones más sólidas y maduras de Franco Colapinto. En una jornada donde la precisión técnica y la capacidad de reacción fueron puestas a prueba de manera constante, el piloto de la escudería Alpine logró redondear una de las mejores actuaciones de su carrera al finalizar en la octava posición. Este resultado no solo le permitió sumar cuatro puntos fundamentales en el certamen, sino que también sirvió para consolidar su imagen como un competidor capaz de luchar mano a mano con los referentes de la máxima categoría.

La victoria final quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, representante de Mercedes, quien con este triunfo se consolida como el líder indiscutido del campeonato. El podio lo completaron los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, en una competencia que, más allá del dominio de los punteros, tuvo en la figura de Colapinto uno de los grandes focos de atención por su capacidad para revertir un inicio que parecía sentenciar sus posibilidades.

Del infortunio inicial a la remontada estratégica

La jornada de domingo comenzó con una mezcla de expectativa y nerviosismo para el equipo Alpine. Franco Colapinto largó octavo, una posición de privilegio obtenida gracias a la excelente clasificación que protagonizó el día sábado. Sin embargo, el inicio de la competencia puso a prueba la templanza del joven piloto: en el momento de la partida, se le quedó el auto, una falla que fue rápidamente aprovechada por sus rivales, siendo superado de inmediato por tres oponentes.

A pesar de este traspié inicial, la fortuna y la lectura de carrera jugaron a favor del argentino. Un inesperado trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) generó un efecto dominó que atrasó a varios de sus competidores, permitiéndole a Colapinto recuperar terreno y ubicarse en una sorprendente sexta posición. Solo unas curvas después, el británico Lewis Hamilton (Ferrari) logró superarlo, pero el piloto de Alpine no perdió la concentración.

En la sexta vuelta, el caos volvió a apoderarse del trazado cuando se produjo un choque entre los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y el compañero de equipo de Franco, Pierre Gasly (Alpine). Este incidente obligó al ingreso del auto de seguridad, un momento bisagra que Colapinto aprovechó para mantener un ritmo muy competitivo con sus neumáticos medios. Durante el carrusel de paradas en boxes, el argentino llegó a estar transitoriamente en la cuarta ubicación, demostrando una gestión de neumáticos ejemplar frente a la presión de los líderes.

Una carrera histórica en datos

El desempeño de Colapinto en Miami no fue una casualidad, sino el resultado de una estrategia de equipo bien ejecutada. Al cambiar sus neumáticos cuando restaban poco más de 20 vueltas para el final, el piloto cayó nuevamente a la octava posición. Con el caucho fresco, logró sostener el ritmo necesario para defender su lugar hasta la bandera a cuadros.

A continuación, los datos técnicos y deportivos más relevantes de la competencia:

Puesto final de Franco Colapinto: 8vo (suma 4 puntos).

Mejores registros: Igualó su marca del GP de Azerbaiyán 2024.

Ganador de la carrera: Kimi Antonelli (Mercedes).

Podio: 1° Antonelli, 2° Lando Norris, 3° Oscar Piastri.

Incidentes clave: Choque entre Isack Hadjar y Pierre Gasly; trompo de Max Verstappen.

Liderazgo del campeonato: Antonelli aventaja por 20 puntos a George Russell.

El contexto de una jornada de alta exposición

La atmósfera en el circuito de Miami trascendió lo estrictamente deportivo. El evento contó con la presencia de figuras internacionales que añadieron una dosis extra de presión y espectacularidad. Entre ellos, el astro del fútbol Lionel Messi revolucionó el paddock y acaparó toda la atención mediática, subrayando la importancia de esta cita en el calendario global.

En cuanto a la lucha por el título, Kimi Antonelli consiguió su tercera victoria consecutiva, rompiendo además la denominada "maldición de los pole man" en el trazado estadounidense. Su compañero en Mercedes, George Russell, tuvo una actuación floja y finalizó cuarto, perdiendo terreno en la tabla general. Por otro lado, la gran remontada de la tarde la protagonizó Max Verstappen, quien tras su error inicial apostó por una parada temprana en boxes en la vuelta seis y logró escalar hasta el quinto puesto.

Con la confianza renovada tras este éxito, Franco Colapinto y el equipo Alpine ya miran hacia el horizonte. La quinta fecha del calendario de la Fórmula 1 se trasladará al continente norteamericano en tres semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Canadá, una nueva oportunidad para que el argentino demuestre que su presencia en los puntos ya no es una sorpresa, sino una realidad consolidada.