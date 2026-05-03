Impactante vuelco de Pierre Gasly sacude el Gran Premio de Miami

El circuito estadounidense de la Florida se convirtió en el escenario de uno de los momentos más dramáticos de la temporada actual de la Fórmula 1. El piloto francés Pierre Gasly, integrante del equipo Alpine, protagonizó un fuerte vuelco durante el desarrollo del Gran Premio de Miami, un incidente que encendió de inmediato todas las alarmas en el paddock y entre los miles de espectadores presentes. La magnitud del impacto fue tal que el monoplaza del francés terminó completamente dado vuelta sobre la pista, obligando a los servicios de emergencia y a las autoridades de la FIA a seguir con extrema atención su estado físico.

Este duro accidente ocurrió en una de las primeras vueltas de la competencia, cuando el ritmo de carrera aún estaba buscando su equilibrio. Según los reportes desde el lugar, el origen del vuelco se produjo tras un toque de Liam Lawson, lo que provocó que Gasly perdiera el control total de su unidad. La imagen del Alpine invertido sobre el asfalto impactó de lleno en la sensibilidad de los equipos, especialmente considerando que la jornada ya venía cargada de una tensión inusual debido a factores externos que condicionaron la logística y la seguridad del evento.

"Lawson":

Por el choque de Liam Lawson con Pierre Gasly en el #MiamiGP pic.twitter.com/ILpnZuYiT9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 3, 2026

Los antecedentes de un fin de semana complejo

Para Pierre Gasly, el desenlace en la carrera del domingo parece ser la culminación de un fin de semana plagado de dificultades técnicas y desafíos mecánicos. El piloto francés ya había manifestado públicamente sus molestias con respecto al rendimiento de su monoplaza durante la actividad previa en el trazado de Miami. Entre los puntos críticos señalados por el deportista se encontraban serios problemas de tracción, un déficit que se vuelve particularmente peligroso en un circuito urbano de alta velocidad como el que rodea el estadio de los Dolphins.

A la inestabilidad del vehículo se sumó un factor determinante: el clima. La organización del evento se vio obligada a reprogramar el horario del Gran Premio de Miami debido al alto riesgo de tormentas eléctricas y lluvia en la zona del Hard Rock Stadium. Esta amenaza meteorológica constante agregó una capa extra de incertidumbre y nerviosismo a los pilotos, quienes debieron lidiar con una pista que presentaba condiciones cambiantes y una adherencia poco confiable. En este contexto de inestabilidad, cualquier roce en pista, como el ocurrido con Lawson, tenía el potencial de escalar hacia un accidente de proporciones mayores, tal como finalmente sucedió.

La mirada argentina

El Gran Premio de Miami no era una carrera más para el automovilismo regional. La presencia de Franco Colapinto, quien comparte equipo con Gasly en Alpine, había generado una expectativa sin precedentes. El piloto argentino, que largó desde la cuarta fila de la grilla con el otro monoplaza de la escudería francesa, se encontraba en una posición de privilegio para pelear por puntos importantes. Sin embargo, el accidente de su compañero de equipo alteró por completo el clima en el garaje de Alpine, obligando a los ingenieros a dividir su atención entre la carrera del argentino y la asistencia urgente al piloto francés.

Hasta el momento, el ambiente en Miami permanece en vilo a la espera del parte oficial de Alpine y de la FIA para conocer el alcance real de las lesiones que pudiera haber sufrido el piloto francés. El vuelco de Gasly no solo queda como una de las imágenes más fuertes del fin de semana, sino como un recordatorio de los riesgos extremos que enfrentan los pilotos en condiciones de baja visibilidad y asfalto crítico. Mientras la competencia continuaba bajo la sombra del incidente, la preocupación por la integridad de Gasly se mantenía como el tema central de conversación en el mundo del deporte motor.