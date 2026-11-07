Crece la expectativa por el cierre de la fase regular del Clausura 2026

El Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 entra en su fase final y, a falta de completarse la última fecha de la fase regular, ya se palpitan los cruces de octavos de final. El cuadro de playoffs todavía no está definido, pero este sábado se confirmarán los primeros emparejamientos al final de la jornada, cuando los equipos confirmen su posición en sus respectivos grupos.

Los octavos de final se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con partidos a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, habrá dos suplementarios de 15 minutos y, si persiste la igualdad, la definición será por penales. Ese mismo sistema se aplicará para los cuartos y las semifinales.

La final también será con prórroga y penales pero se jugará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, el sábado 12 de diciembre.

Los cruces de octavos de final: cómo está el cuadro de playoffs

La parte izquierda del cuadro presenta estos enfrentamientos:

Instituto (1° A) vs. Sarmiento (8° B)

River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos Juniors (2° B) vs. Newell's (7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Por el lado derecho, los partidos serán:

Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia (Mendoza) (8° A)

Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B)

Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B)

Gimnasia (La Plata) (3° B) vs. Independiente (6° A)

Fechas de los playoffs del Clausura 2026

Octavos de final: fin de semana del 21 y 22 de noviembre

fin de semana del 21 y 22 de noviembre Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre

fin de semana del 29 de noviembre Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre

fin de semana del 6 de diciembre Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata

Qué se juega el campeón: clasificación a la Copa Libertadores y Trofeo de Campeones

El equipo que se consagre campeón del Clausura 2026 se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, disputará la final por el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Torneo Apertura, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.