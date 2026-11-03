Cinco días sin bancos en todo el país: cuándo será el cierre y qué servicios funcionarán

El sistema financiero argentino se prepara para atravesar un período excepcional de cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial, que afectará a las entidades públicas y privadas de todo el territorio nacional. La interrupción de las actividades en las sucursales se extenderá desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre de 2026, inclusive, como consecuencia de una combinación de fechas que incluye una jornada tradicionalmente no laborable para el sector, el fin de semana y dos feriados vinculados con la visita oficial del papa León XIV al país.

Durante ese período, los clientes no podrán realizar trámites físicos en las ventanillas de los bancos. La medida también alcanzará a las cámaras electrónicas de compensación, lo que configurará una parálisis operativa de las actividades presenciales del sistema financiero.

El cronograma contempla distintas razones para el cese de actividades. El viernes 6 de noviembre se celebrará el Día del Trabajador Bancario, jornada en la que tradicionalmente no hay actividad financiera. A continuación, el sábado 7 y el domingo 8 corresponderán al fin de semana habitual.

La continuidad del cierre durante los días siguientes estará determinada por dos feriados específicos. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, decretado en el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. En tanto, el martes 10 se sumará un feriado bancario establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en adhesión al cronograma dispuesto por la visita del Sumo Pontífice.

De esta manera, la combinación de las cinco jornadas determinará un período sin atención presencial en las sucursales de todo el país.

El cronograma completo del cierre de sucursales

La interrupción de las actividades financieras presenciales se desarrollará de acuerdo con el siguiente esquema:

Viernes 6 de noviembre: celebración del Día del Trabajador Bancario. Tradicionalmente, durante esta jornada no hay actividad financiera.

Sábado 7 de noviembre: fin de semana habitual, sin atención bancaria presencial.

Domingo 8 de noviembre: continuidad del fin de semana habitual.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional decretado en el marco de la visita oficial del papa León XIV al país.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en adhesión al cronograma dispuesto por la visita del Sumo Pontífice.

La atención presencial y regular en todas las entidades financieras se retomará recién el miércoles 11 de noviembre, cuando las sucursales vuelvan a funcionar con normalidad.

La operatoria digital continuará disponible

Aunque las puertas de las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días, el sistema financiero mantendrá operativas sus principales herramientas digitales. La continuidad de estos servicios permitirá que los usuarios puedan realizar transacciones esenciales sin necesidad de concurrir a una entidad bancaria.

El home banking y las aplicaciones móviles de los bancos funcionarán durante las 24 horas. A través de estas plataformas, los clientes podrán realizar transferencias, pagar servicios y consultar sus saldos.

Las billeteras electrónicas también continuarán funcionando con normalidad. Entre las aplicaciones mencionadas se encuentran Mercado Pago, Ualá y otras plataformas, que mantendrán disponibles sus servicios durante el período de cierre de las sucursales.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de débito y crédito podrán utilizarse habitualmente tanto en comercios presenciales como en operaciones online. La interrupción de la atención bancaria no impedirá, por lo tanto, que los usuarios realicen compras o pagos mediante estos instrumentos.

La continuidad de los canales digitales será una de las principales alternativas para los clientes que necesiten resolver operaciones durante el fin de semana extra largo.

Cajeros automáticos y un operativo especial de recarga

Uno de los puntos centrales para garantizar la operatoria durante los cinco días sin atención presencial será la disponibilidad de efectivo.

Desde las entidades bancarias informaron que se diagramó un operativo especial de recarga de cajeros automáticos, con el objetivo de abastecer los equipos durante todo el fin de semana largo.

La medida apunta a sostener la disponibilidad de dinero en efectivo para los usuarios, teniendo en cuenta que las sucursales permanecerán cerradas desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre, inclusive.

Los cajeros automáticos continuarán funcionando, aunque la planificación de las recargas será un aspecto relevante para garantizar el abastecimiento durante el período de inactividad presencial.

Retiro de efectivo en comercios: otra alternativa

Además de los cajeros automáticos, los clientes tendrán la posibilidad de acceder a dinero en efectivo mediante los servicios de retiro habilitados en comercios adheridos.

La alternativa de cashback permitirá extraer efectivo en distintos establecimientos, entre ellos:

Supermercados.

Estaciones de servicio.

Farmacias.

Cadenas de pago adheridas.

Estos servicios constituirán una opción adicional para quienes necesiten disponer de dinero durante los días en que no habrá atención bancaria presencial.

La continuidad de los medios digitales, las tarjetas, los cajeros automáticos y los servicios de extracción en comercios permitirá sostener distintas operaciones cotidianas, pese al cierre de las sucursales.