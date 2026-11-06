Independiente venció sobre el final a Deportivo Riestra y se metió en los octavos del Clausura

Independiente le ganó 2 a 1 a Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura y se metió en los octavos de final del certamen gracias a los goles de Mateo Pérez Curci y Felipe Tempone. Por su parte, Alexander Díaz había empatado parcialmente para Deportivo Riestra.

En un partido disputado en el estadio "Libertadores de América", el "Rojo" no tenía margen de error y quedó en la sexta posición de la Zona A hasta el momento, con 23 puntos. De esta manera, se aseguró su pasaje a la siguiente instancia ya que Unión (21), pese al triunfo con Vélez, no puede alcanzarlo.

El trámite del partido fue dramático en el segundo tiempo, ya que Independiente lo tenía controlado con el gol tempranero de Pérez Curci, cuando apenas iban 11 minutos de la primera mitad. El desarrollo fue discreto y ambos equipos no generaron demasiado peligro.

A pesar de eso, Alexander Díaz encendió la tensión en el estadio por el gol del empate que llegó a los 41 minutos del segundo tiempo. De esa manera, Independiente estaba afuera de todo: quedaba con 21 puntos y Unión clasificaba por mejor diferencia de gol.

En el "Libertadores de América", la gente se impacientaba porque ya se imaginaba un final de año con sabor amargo por no poder pelear por nada, ya que en la tabla anual ya no tenía aspiraciones de clasificar a ninguna copa internacional.

Sin embargo, justo un minuto después del baldazo de agua fría, Juan Fedorco peinó un envío largo de Santiago Mele y dejó mano a mano a Felipe Tempone, quien con temple definió ante la salida del arquero y convirtió su primer gol como profesional, para darle la clasificación a su equipo en la victoria 2 a 1.

Independiente quedó sexto con 23 unidades pero todavía debe esperar para conocer si esa será su posición final en la Zona A. Tanto Newell´s, que juega mañana ante Instituto y tiene 22 puntos; como Gimnasia de Mendoza, que también se presentará este sábado ante Independiente Rivadavia y tiene 21 unidades, son los dos equipos que pueden pasar al "Rojo" y dejarlo octavo en su zona.

La síntesis del partido

Torneo Clausura

Zona A - fecha 16

Independiente - Deportivo Riestra

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini Árbitro: Juan Pafundi

Juan Pafundi VAR: Juan Pablo Loustau

Independiente: Santiago Mele; Facundo Zabala, Juan Miguel Arrayago, Sebastián Valdéz, Santiago Arias; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Josias Palais, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Gabriel Obredor, Facundo Miño, Juan Randazzo, Cristian Paz; Pedro Ramírez, Milton Celiz, Jonatan Goitia, Nicolás Watson; Agustín Graneros, Antony Alonso. DT: Gustavo Benítez.

Goles en el primer tiempo: 11m. Mateo Pérez Curci (I).

Goles en el segundo tiempo: 41m. Alexander Díaz (R), 42m. Felipe Tempone (I)

Cambios en el primer tiempo: 31m. Mariano Bracamonte por Yonatan Goitía (R).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Ignacio Gariglio por Facundo Miño (R), 10m. Braian Sánchez por Gabriel Obredor (R), 15m. Juan Fedorco por Imanol Machuca (I) y Felipe Tempone por Josias Palais (I), 25m. Alexander Díaz por Agustín Graneros (R), Tomás González por Antony Alonso (R), 34m. Tomás Parmo por Maximiliano Meza (I), 46m. Iván Morales por Luis Ávila (I).