Catamarca brilló en los Juegos Evita 2026: sumó diez nuevas medallas

La delegación de Catamarca continúa siendo protagonista en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, que se disputan en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Durante la jornada de este viernes, el contingente coordinado por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte consiguió una importante cosecha de resultados, alcanzando un total de siete medallas de oro, dos de plata y dos de bronce.

En Juveniles Convencionales, Milagro Nieva, representante de Capital, consiguió una medalla de plata en Taekwondo, tras finalizar segunda en la categoría hasta 56 kilos. Por su parte, el Vóley de Playa Masculino también aportó al medallero, con la dupla capitalina integrada por Exequiel Arce y Joaquín Brizuela Velazco, que se quedó con la presea de bronce luego de concluir en el tercer puesto.

La actividad tendrá todavía momentos decisivos este sábado, durante la última mañana de competencia. En Boxeo, Ulises Carrizo disputará la final por la medalla de oro, con la tranquilidad de tener asegurada al menos una presea. También habrá una definición en Skate, donde los representantes catamarqueños Sofía Nieva y Lionel Mamani, de Santa María, estarán presentes en sus respectivas finales.

El Deporte Adaptado cerró con una cosecha extraordinaria

Uno de los puntos más destacados de la jornada estuvo en el Deporte Adaptado, que tuvo un gran cierre de su competencia y sumó ocho nuevas preseas, de las cuales siete fueron de oro.

Entre las actuaciones sobresalientes se encuentran las de Rocío Herrera, de Capital, y Anita Condori, de Santa María, quienes conquistaron dos medallas doradas cada una en las disciplinas de Lanzamiento de Bala y 200 metros. A ellas se sumó Gerónimo Tarifa, también representante de Santa María, con dos primeros puestos en 100 metros y Lanzamiento de Bala.

La cosecha dorada tuvo además como protagonista a Felipe Mamani, de Belén, quien se impuso en los 1500 metros y consiguió otra medalla para la delegación provincial. En tanto, Talia Farril, también de Belén, completó las actuaciones con una presea plateada en Salto.

De esta manera, el deporte adaptado volvió a aportar resultados importantes para Catamarca, coronando su participación con una jornada cargada de triunfos y actuaciones destacadas.

Resultados finales en distintas disciplinas

El viernes también estuvo marcado por numerosas definiciones en diferentes deportes, con representantes catamarqueños que completaron sus presentaciones y quedaron ubicados en las clasificaciones finales.

En Levantamiento, Candido Sale, de Santa María, finalizó en el quinto puesto. En E-Sports, Efraín Darreche, de Huillapima, departamento Capayán, consiguió también la quinta posición, mientras que Román Rodríguez, de Mutquin, departamento Pomán, terminó séptimo en FC26.

En Rugby, el equipo masculino de Catamarca Rugby, representante de Capital, concluyó octavo, mientras que el conjunto femenino de Wiracochas, de Belén, ocupó el undécimo lugar.

Por el lado del Bádminton, los representantes de Capital completaron sus participaciones con Bianca Núñez en el noveno puesto, Zair Barrionuevo en el décimo y la dupla integrada por Mia Cabrera y Lorenzo Villagra en el undécimo lugar.

En Atletismo también se registraron resultados finales para la delegación provincial. Sofía Ahumada, de Tinogasta, en Lanzamiento de Martillo; Lucas Rivera, de Alijilan, Los Altos, en Lanzamiento de Bala; y Brandon Álvarez, de San José, Santa María, en los 600 metros, finalizaron los tres en la décima posición.