Crisis en la FIFA: la Concacaf rechazó el proyecto de Infantino y se alineó con la UEFA

La crisis política que atraviesa la FIFA en torno al proyecto destinado a incorporar capitales privados al financiamiento de la Copa del Mundo sumó un nuevo episodio de fuerte impacto institucional. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció este jueves su rechazo a la iniciativa promovida por el presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, y decidió alinearse con la postura que previamente había adoptado la UEFA.

La decisión representa un nuevo obstáculo para el plan diseñado por la conducción de la FIFA y modifica el escenario político dentro del organismo, ya que dos de las principales confederaciones del fútbol internacional expresaron formalmente su oposición a la propuesta.

El pronunciamiento fue adoptado luego de una reunión de las 41 federaciones que integran la Concacaf, durante la cual se analizó el denominado proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa orientada a captar inversiones privadas mediante la venta de participaciones vinculadas a la Copa del Mundo con el propósito de financiar programas destinados al desarrollo del fútbol.

La Concacaf cuestionó la falta de transparencia

Tras el encuentro, la confederación difundió un extenso comunicado oficial en el que manifestó su "profunda preocupación" respecto de distintos aspectos vinculados al proyecto presentado por la FIFA.

Entre los principales cuestionamientos formulados por las federaciones se encuentran la falta de garantías procesales que rodean la propuesta, los plazos establecidos por la FIFA para su tratamiento y la ausencia de una revisión previa por parte de los órganos de gobierno del organismo internacional.

En el documento, las asociaciones miembro sostuvieron que el debate permitió reforzar la necesidad de avanzar con una mayor transparencia y una gobernanza adecuada, fundamentos sobre los cuales basaron la decisión de rechazar la iniciativa impulsada por Infantino. La postura asumida por la Concacaf se convierte así en un respaldo a la posición ya expresada por la UEFA, consolidando un bloque de oposición conformado por un número significativo de federaciones nacionales.

El rechazo de dos grandes confederaciones

La negativa de la Concacaf representa un golpe de importancia para las aspiraciones del presidente de la FIFA. Horas antes, las 55 asociaciones nacionales que integran la UEFA también habían manifestado su rechazo al proyecto. Como consecuencia de ambas decisiones, ya son 96 federaciones nacionales las que expresaron su oposición a la propuesta.

De acuerdo con las normas vigentes de la FIFA, el proyecto requiere el respaldo de una mayoría simple de las 211 federaciones miembro, lo que implica la necesidad de reunir al menos 106 votos favorables, además de obtener el correspondiente aval del Consejo de la FIFA.

Con el posicionamiento adoptado por la UEFA y la Concacaf, el escenario aparece considerablemente más complejo para el oficialismo, ya que la iniciativa quedó mucho más lejos de alcanzar el número de apoyos necesarios para su aprobación.

El debate por el financiamiento privado

Uno de los ejes centrales de la discusión gira en torno a la conveniencia de buscar inversiones privadas para financiar programas de desarrollo del fútbol. Las federaciones que integran la Concacaf cuestionaron la necesidad de avanzar con ese mecanismo teniendo en cuenta que la Copa del Mundo 2026 se convirtió en la edición más rentable de la historia del torneo.

A partir de esa realidad, consideran que la FIFA dispone de importantes reservas económicas, recursos que, según sostienen, podrían destinarse directamente al fortalecimiento de los programas de desarrollo del fútbol sin necesidad de ceder participación sobre el principal activo comercial del organismo.

En el tramo final del comunicado, la confederación resumió su posición con una definición contundente: "El futuro del fútbol y su mayor activo deben permanecer en manos de nuestra familia futbolística".

Propuesta alternativa para el programa FIFA Forward

Además del rechazo formal al proyecto, la Concacaf comunicó que instruyó a sus representantes dentro del Consejo de la FIFA para iniciar conversaciones con las autoridades del organismo internacional.

El objetivo de esas gestiones será analizar alternativas que permitan ampliar los recursos destinados al programa FIFA Forward, utilizando para ello los fondos que la FIFA ya posee disponibles, sin recurrir al esquema de participación de inversores privados contemplado en el proyecto FIFA Forward Enterprise.

La decisión refleja la intención de las federaciones de mantener el financiamiento de los programas de desarrollo utilizando recursos propios del organismo, en lugar de avanzar hacia una nueva estructura empresarial.

El peso político de la Concacaf

La postura adoptada adquiere especial relevancia por el peso institucional de la Concacaf dentro del fútbol internacional. La confederación está presidida por el canadiense Victor Montagliani, quien además integra el Consejo de la FIFA, uno de los principales órganos de decisión del organismo.

Asimismo, reúne a las federaciones de Estados Unidos, México y Canadá, países que organizaron la última Copa del Mundo, además de otras asociaciones históricas de la región como Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Haití.

El posicionamiento conjunto de estas federaciones incrementa la presión política sobre la conducción de la FIFA y fortalece el bloque de organizaciones que se oponen a la propuesta.