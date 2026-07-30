Independiente derrotó a Newell's y mantiene puntaje perfecto

Independiente fue superior y se impuso este jueves sin mayores sobresaltos ante Newell's por 1-0 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

El único gol del encuentro para el "Rojo" lo convirtió el delantero Santiago Montiel, a los 41 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, los comandados por Gustavo Quinteros sumaron su segunda victoria consecutiva en el certamen y alcanzaron a Vélez, su próximo rival, en lo más alto del Grupo A con 6 puntos.

Por su parte, el cuadro rosarino no pudo ratificar el triunfo que logró en la primera jornada del campeonato local ante Talleres de Córdoba y quedó en la séptima posición de la clasificación.

En el primer tiempo, Independiente fue superior, dominó la pelota y generó las ocasiones de gol más claras, pero no logró romper el cero sino hasta los últimos minutos de dicho periodo con un potente disparo de Santiago Montiel que venció la buena actuación del arquero rival, Josue Reinatti.

No obstante, el juego bajó su intensidad en un complemento donde ambos equipos se repartieron la tenencia del balón sin crear demasiadas situaciones de peligro, aunque con el cuadro de Avellaneda siendo un poco más incisivo a la hora de atacar.

El cuadro rojo le cedió la pelota al rival y buscó de contragolpe ampliar la diferencia en el marcador. Si bien contó con algunas oportunidades, no estuvo preciso en el tramo final de las jugadas para convertir el segundo tanto.

Ahora, el conjunto de Avellaneda deberá visitar Liniers el próximo lunes desde las 19:00 para enfrentar a Vélez Sarsfield, mientras que Newell's Old Boys tendrá un duro enfrentamiento ante Boca el domingo 2 de agosto, a partir de las 17:00.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura

Fecha 2

Independiente 1 - 0 Newell´s

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Newell´s: Josue Reinatti; Martín Luciano; Lautaro Giannetti, Bruno Cabrera, Franco Escobar; David Sotelo, Luca Regiardo; Walter Núñez, Facundo Guch, Walter Mazzantti, Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Gol en el primer tiempo: 41m. Santiago Montiel (I)

Cambio en el primer tiempo: 31m. Thomas Rios por Walter Núñez (N)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Alan Soñora por Walter Mazzantti (N); al inicio Maximiliano Meza por Matías Abaldo (I); 19m. David Martínez por Mateo Pérez Curci (I); 19m. Kevin Lomónaco por Sebastián Valdéz (I); 24m. Matias Cóccaro por Facundo Guch (N); 24m. Jerónimo Russo por Ignacio Ramírez (N); 30m. Santiago Arias por Leonardo Godoy (I); 37m. Francisco Scarpeccio por Martín Luciano (N); 41m. Luciano Cabral por Santiago Montiel (I).