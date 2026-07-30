Atlético Tucumán amargó el debut de Seba Domínguez en Central Córdoba

Atlético Tucumán jugó un buen segundo tiempo, en el que pudo marcar diferencias en el resultado, y derrotó por 2-0 a Central Córdoba, en un "Clásico del Norte" disputado en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Ambos goles en un partido que se jugó en el estadio Madre de Ciudades fueron convertidos por el delantero Leandro "Loco" Díaz, a los 17 y 46 minutos de la segunda mitad.

Con el triunfo, además de mantener el invicto y trepar al quinto puesto de la zona B con cuatro puntos, el "Decano" del fútbol tucumano se alejó a 10 unidades del descenso por tabla anual y sigue torciendo lo que fue su mala racha: cuando llegó Julio César Falcioni arrastraba un año y medio sin ganar de visitante y actualmente acumula dos triunfos consecutivos en esta condición, habiendo sido el anterior ante River.

Por su lado, la caída deja a Central Córdoba sin puntos al inicio del campeonato, con ocho unidades de diferencia frente a la zona de descenso.

En la próxima fecha, el conjunto tucumano deberá visitar a Huracán, el lunes 3 de agosto a las 21:15, mientras que el conjunto que conduce Sebastián Domínguez visitará a San Lorenzo, en simultáneo.

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, con un córner al segundo palo para el cabezazo del mediocampista Matías Vera, que salió cruzado y ancho.

La visita tuvo su primer acercamiento a los 11 minutos, con una larga jugada colectiva que terminó con un desborde por izquierda del lateral Ignacio Galván y centro para el cabezazo del extremo Ramiro Ruiz Rodríguez, que se fue apenas desviado por el segundo palo.

A los 44 minutos, por medio de un contraataque, el mediocampista Marco Iacobellis pudo avanzar por el costado izquierdo y rematar al primer palo, con un remate alto que el arquero Luis Ingolotti pudo contener.

Ya en la segunda mitad, a los 14 minutos, el extremo Ramiro Ruiz Rodríguez recibió por izquierda, salió hacia adentro luego de eludir a un rival e intentó sorprender con un potente disparo al segundo palo, que se hubiera metido en el ángulo de no ser por la intervención del arquero Javier Vallejos.

A los 17 minutos, una sociedad ofensiva le dio el primer gol al equipo de Falcioni: un pase largo fue prolongado de cabeza por el "Loco" Díaz para que Ruiz Rodríguez trepe por izquierda y le devuelva la pelota con un centro atrás, que el delantero remató de primera contra la red.

El partido fue sentenciado en el primer minuto de descuento. Una salida desde el fondo del arquero Luis Ingolotti le llegó al "Loco" Díaz, luego el mal cálculo de un defensor rival, para que el delantero la agarre de volea con un remate impresionante y supere a Vallejos con un tiro al segundo palo.