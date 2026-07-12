Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina continúa su camino en el Mundial 2026 y ya conoce cuál será el próximo desafío en busca del título. Luego de superar por 3-1 a Suiza en los cuartos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró la clasificación a las semifinales y enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final del certamen.

El triunfo sobre el conjunto suizo permitió que la Albiceleste vuelva a ubicarse entre las cuatro mejores selecciones del campeonato, manteniendo intactas sus aspiraciones de llegar al partido decisivo.

Con el cuadro ya definido, el seleccionado argentino afrontará una nueva instancia eliminatoria frente al conjunto inglés, que también consiguió su clasificación tras superar un exigente compromiso en los cuartos de final.

Cuándo se jugará Argentina vs. Inglaterra

El partido correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00, hora de Argentina.

El encuentro tendrá como escenario el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, donde uno de los dos seleccionados obtendrá el pasaje a la final del campeonato. Será uno de los dos encuentros que definirán a los finalistas del torneo y marcará el cierre de la instancia de semifinales.

El camino de la Selección hasta las semifinales

La clasificación argentina llegó luego de una victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final. Con ese resultado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió avanzar nuevamente a una de las instancias decisivas del Mundial y quedó a un solo partido de disputar la final.

El triunfo frente al seleccionado suizo permitió que la Albiceleste continúe en carrera dentro de la competencia y mantenga vigente la posibilidad de luchar por el título.

Ahora, el próximo obstáculo será Inglaterra, que también selló su clasificación luego de imponerse por 2-1 a Noruega, resultado que le permitió convertirse en el rival de la Selección en la semifinal.

Inglaterra, el último paso antes de la final

El seleccionado inglés llega a esta instancia luego de superar una serie exigente que concluyó con la victoria sobre Noruega. Con ese triunfo, Inglaterra aseguró su presencia entre los cuatro mejores equipos del Mundial y obtuvo el derecho de enfrentar a la Argentina en busca de un lugar en la definición.

El encuentro reunirá a dos selecciones que lograron superar con éxito la instancia de cuartos de final y que ahora buscarán avanzar al partido más importante del campeonato.

Para ambos equipos, la semifinal representa el último paso antes de disputar la final del Mundial 2026.

Así quedaron programadas las semifinales

La organización del torneo estableció que las semifinales se disputarán entre el 14 y el 15 de julio, distribuidas en dos jornadas consecutivas. El cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

Martes 14 de julio 16:00: Francia vs. España. Sede: Dallas.

Miércoles 15 de julio 16:00: Inglaterra vs. Argentina. Sede: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.



De esta manera, las cuatro selecciones clasificadas buscarán acceder al encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La final ya tiene fecha y sede confirmadas

Además del cronograma de semifinales, el calendario del Mundial 2026 ya tiene definida la programación del partido decisivo. La final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16:00, en Nueva York/Nueva Jersey.

Ese encuentro definirá al nuevo campeón del mundo entre los vencedores de las dos semifinales programadas para los días 14 y 15 de julio. Para la Argentina, el objetivo inmediato será superar el compromiso frente a Inglaterra para conseguir el boleto a esa definición.

El cronograma de las instancias decisivas

La programación confirmada para el cierre del Mundial 2026 es la siguiente: