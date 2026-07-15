Cuándo se juega la final entre Argentina y España: día, horario y sede

La Selección argentina y España serán las protagonistas de la gran final del Mundial 2026, luego de superar con éxito sus respectivas semifinales y asegurarse un lugar en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, consiguió la clasificación tras derrotar a Inglaterra en un partido histórico, mientras que el seleccionado español selló su pasaje luego de imponerse 2-0 sobre Francia, resultado que le permitió regresar a una definición mundialista.

Con este escenario, ambas selecciones volverán a encontrarse en un compromiso de máxima trascendencia, en el que estará en juego el título de la primera Copa del Mundo organizada con 48 selecciones, formato que hizo su debut en esta edición del torneo.

Cuándo se jugará la final del Mundial 2026

El partido decisivo del campeonato ya tiene fecha, horario y sede confirmados. La final del Mundial 2026 se disputará con el siguiente cronograma:

Fecha: domingo 19 de julio.

domingo 19 de julio. Hora: 16:00.

16:00. Estadio: New York/New Jersey Stadium.

New York/New Jersey Stadium. Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

En ese escenario se definirá al campeón del torneo y se conocerá qué selección levantará el trofeo de la primera Copa del Mundo desarrollada bajo el nuevo formato de 48 equipos participantes.

Argentina va por la cuarta estrella

La clasificación obtenida frente a Inglaterra permitirá que la Selección argentina dispute la séptima final mundialista de su historia y la tercera durante este siglo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, con Lionel Messi como capitán, llegará al partido decisivo con el objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022 y sumar la cuarta Copa del Mundo para el fútbol argentino. En caso de obtener la victoria frente a España, Argentina alcanzará los cuatro títulos mundiales, agregando una nueva conquista a las obtenidas en:

1978.

1986.

2022.

Además, una consagración le permitiría igualar la cantidad de títulos de Italia y Alemania, quedando a solo una conquista de Brasil, señalado como el máximo ganador en la historia de la Copa del Mundo.

España regresa a una final después de 16 años

Del otro lado estará una selección española que vuelve a disputar una final mundialista 16 años después de su histórica consagración en Sudáfrica 2010. España accedió al encuentro decisivo luego de eliminar a Francia con una victoria 2-0, resultado que le abrió nuevamente las puertas de una definición por el título.

La única experiencia anterior de La Roja en una final de la Copa del Mundo fue precisamente en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos gracias a un gol de Andrés Iniesta convertido durante el tiempo suplementario.

En esta oportunidad, el seleccionado español buscará conquistar el segundo título mundial de su historia y ratificar el presente de una generación que también obtuvo la Eurocopa 2024.

Un duelo con antecedentes

Aunque Argentina y España se enfrentaron en varias oportunidades a lo largo de la historia, el cruce del próximo domingo tendrá un significado especial. Según los antecedentes consignados, ambos seleccionados solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo.

Ese encuentro se disputó en la edición de 1966, cuando España derrotó 2-1 a la Selección argentina en un partido correspondiente a la fase de grupos. La final del Mundial 2026 también representará el enfrentamiento que no pudo concretarse anteriormente por la Finalissima.

Argentina había conquistado la Copa América 2024, mientras que España obtuvo la Eurocopa 2024, por lo que ambos campeones continentales debían enfrentarse en una Finalissima prevista para marzo de 2026.

Sin embargo, ese compromiso finalmente no se disputó. Ahora, apenas unos meses después de aquella final que no llegó a realizarse, argentinos y españoles volverán a encontrarse en un escenario todavía más trascendente: la definición de la Copa del Mundo.

Un partido que definirá al nuevo campeón

Después de eliminar a Inglaterra y Francia, respectivamente, Argentina y España afrontarán el encuentro más importante del campeonato.

La final no solo pondrá frente a frente a los representantes que lograron superar las semifinales, sino que también definirá al campeón de una edición histórica del Mundial por tratarse de la primera organizada con 48 selecciones.