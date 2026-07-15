VIDEO. Juega Simeone y todos recordando el día que su papá hizo expulsar a Beckham

La confirmación de Giuliano Simeone como titular en la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra inevitablemente remite a uno de los capítulos más emblemáticos de la rivalidad entre ambos seleccionados. La historia lleva directamente al 30 de junio de 1998, cuando Diego "El Cholo" Simeone, padre del actual futbolista argentino, protagonizó junto a David Beckham una de las acciones más recordadas de la Copa del Mundo disputada en Francia.

Aquel partido, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Francia 1998, terminó empatado 2 a 2 y se definió desde el punto del penal. La Selección argentina, dirigida por Daniel Passarella, se impuso 4 a 3 y avanzó de ronda gracias a las atajadas de Carlos Roa sobre Paul Ince y David Batty, dos intervenciones que quedaron grabadas en la memoria de los futboleros argentinos.

Sin embargo, para Beckham, esa noche disputada en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne significó el inicio de una etapa que, según él mismo relató años después, todavía continúa afectándolo.

La expulsión que cambió su carrera

El documental "Beckham", disponible en Netflix, dedica uno de sus pasajes más significativos a reconstruir las consecuencias de aquel encuentro frente a Argentina. En la producción, el exvolante inglés recuerda con profunda emoción lo ocurrido cuando apenas tenía 23 años.

Beckham, quien disputó 115 partidos con la selección inglesa —registro solo superado por Peter Shilton, con 125, y Wayne Rooney, con 120—, reconoció el peso que tuvo aquella acción en su vida.

En la entrevista expresó: "Ojalá hubiera una pastilla que borrara ciertos recuerdos. Cometí un error estúpido que me cambió la vida".

La expulsión se produjo al comienzo del segundo tiempo. Tras recibir una falta de Diego Simeone, el mediocampista reaccionó de manera que el árbitro danés Kim Nielsen consideró merecedora de una tarjeta roja. Inglaterra debió afrontar el resto del encuentro con un jugador menos y posteriormente quedó eliminada en la definición por penales.

Giuliano Simeone parte de titular con Argentina. Scaloni no olvida la historia: su padre, el Cholo, fue protagonista en el último triunfo mundialista de la Albiceleste ante Inglaterra, en 1998. Un partido marcado por la expulsión de David Beckham tras su acción con Simeone. pic.twitter.com/eed1C2JjnC — GoalData (@GoalData_) July 15, 2026

El señalamiento de la prensa y los hinchas ingleses

La eliminación tuvo un fuerte impacto en Inglaterra y gran parte de las críticas se dirigieron hacia Beckham. Los principales medios británicos publicaron duros titulares:

Daily Mirror: "Diez leones heroicos, un chico estúpido".

"Diez leones heroicos, un chico estúpido". Daily Mail: "Un momento de locura costó las esperanzas de ganar la Copa", además de calificar su reacción como "un petulante acto de represalia".

"Un momento de locura costó las esperanzas de ganar la Copa", además de calificar su reacción como "un petulante acto de represalia". Daily Star: "Beck off (fuera)".

La reacción de una parte de la afición también fue extrema. Beckham pasó de ser un ídolo a convertirse, según el relato del documental, en el enemigo público número uno para muchos simpatizantes ingleses. Entre las imágenes que se difundieron entonces apareció la de un muñeco con la camiseta número siete de Inglaterra y su apellido en la espalda, colgado de una horca en la entrada de un pub.

Un período de agresiones y profundo sufrimiento

Después del Mundial, Beckham viajó junto a su pareja, la cantante Victoria Adams, integrante del grupo Spice Girls y conocida como Posh Spice, a Nueva York con la esperanza de dejar atrás rápidamente lo ocurrido.

Sin embargo, al regresar al Reino Unido, el futbolista aseguró que comenzó a sufrir agresiones constantes. En el documental recordó: "Adonde iba recibía malos tratos todos los días. Caminaba por la calle y la gente me miraba de cierta manera, me escupía, me maltrataba, se me acercaba a la cara y me decía cosas. Fue difícil".

También confesó que aquella situación afectó profundamente su vida cotidiana. "No comía, no dormía. Era un desastre. No sabía qué hacer. Cuando pasé por momentos difíciles, fui capaz de bloquearlo, pero por dentro me mataba", afirmó.

Victoria Adams sostuvo que en ese momento Beckham estaba "clínicamente deprimido" y reconoció que todavía hoy quería "matar a la gente" que lo acosó.

El impacto sobre su familia

Las consecuencias de la expulsión también alcanzaron a su familia. Beckham aseguró que lo más doloroso fue el sufrimiento que atravesaron sus padres.

"Nunca podré perdonármelo. Esa fue la parte más dura de lo que ocurrió entonces porque había sido yo quien había cometido el error. Ahora tengo 47 años y me reprocho por eso", expresó. Su madre, Sandra Beckham, recordó en el documental un episodio ocurrido el 22 de agosto de 1998 durante un partido entre Manchester United y West Ham United en el Boleyn Ground de Londres.

Relató que una mujer exhibía un diario con la imagen del muñeco colgado y que varios aficionados insultaban a su hijo. Incluso un simpatizante le exigió que abandonara la tribuna.

"Como madre, no fue agradable ver lo que estaba pasando. Me daban ganas de llorar. Fue horrible", manifestó.

Victoria Adams también fue blanco de los insultos, una situación que, según Beckham, terminó fortaleciéndolo al verla soportar esos ataques desde la tribuna.

La revancha deportiva

Aunque el vínculo con gran parte de los aficionados ingleses tardó en recomponerse, Beckham encontró una reivindicación deportiva con el paso del tiempo.

Uno de los momentos más importantes llegó el 6 de octubre de 2001, cuando convirtió un tiro libre frente a Grecia en Old Trafford, en el tercer minuto del tiempo agregado. Ese gol permitió que Inglaterra clasificara al Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, enviando a Alemania al repechaje.

Ya en esa Copa del Mundo, Beckham logró una revancha personal al convertir, de penal, el único gol con el que Inglaterra derrotó 1 a 0 a la Argentina dirigida por Marcelo Bielsa en Sapporo.

Más tarde también participó en el Mundial de Alemania 2006, mientras que no pudo disputar el de Sudáfrica 2010 debido a una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda sufrida tres meses antes del inicio del certamen.

Ahora, con Giuliano Simeone como titular en la semifinal del Mundial 2026, el apellido Simeone vuelve a estar presente en un nuevo Argentina-Inglaterra, un enfrentamiento que inevitablemente reactiva el recuerdo de aquel episodio ocurrido en Francia 1998 y de las profundas consecuencias que, según el propio David Beckham, marcaron el resto de su vida.