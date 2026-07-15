La frase de Ibrahimovic antes de la semi: "Inglaterra ya vio La Mano de Dios y ahora verá..."

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este miércoles, desde las 16:00 (hora argentina), la Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, en un encuentro que concentra la atención del fútbol internacional y que ya comenzó a generar repercusiones fuera del campo de juego.

En la antesala del compromiso, uno de los pronunciamientos más resonantes fue el del exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien dejó una contundente declaración al analizar el cruce entre ambos seleccionados. Durante una emisión de Fox Sports, donde actualmente se desempeña como panelista junto al exfutbolista francés Thierry Henry, Ibrahimovic recurrió a una frase cargada de simbolismo futbolístico para expresar su visión sobre el encuentro.

Sin rodeos, el excompañero de Lionel Messi en el Barcelona afirmó: "Inglaterra ya vio la Mano de Dios. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios".

La expresión establece una referencia directa a Diego Armando Maradona y a Lionel Messi, vinculando uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales con el presente del capitán argentino.

Zlatan Ibrahimovic'ten İngilizleri kızdıran açıklama 👇



🗣️ "Tanrı'nın El'ini gördüler. Şimdi de Tanrı'nın sol ayağıyla tanışacaklar." pic.twitter.com/jL2vLoVplV — Messi Anıları (@messianilari) July 15, 2026

Una semifinal con expectativa mundial

El partido entre Argentina e Inglaterra representa uno de los encuentros más esperados del certamen y definirá cuál de los dos seleccionados avanzará a la final del Mundial 2026. En ese contexto, tanto protagonistas como exfutbolistas y analistas comenzaron a realizar sus pronósticos sobre el desarrollo del encuentro.

Ibrahimovic fue uno de ellos y, mediante su declaración, dejó entrever cuál considera que será el equipo favorito para quedarse con la clasificación. Su frase no solo remite a la histórica "Mano de Dios" de Maradona, sino que también coloca el foco sobre el talento de Lionel Messi y, particularmente, sobre su zurda, a la que definió metafóricamente como "el pie izquierdo de Dios".

El primer enfrentamiento de Messi ante Inglaterra

Uno de los datos destacados de esta semifinal es que será la primera vez que Lionel Messi enfrente a la selección de Inglaterra.

Según la información difundida, el capitán argentino llega a este compromiso con 39 años de edad y nunca había tenido la oportunidad de disputar un encuentro frente al seleccionado inglés, ni siquiera en partidos amistosos. De esta manera, su estreno frente a los Tres Leones se producirá en uno de los escenarios de mayor exigencia posible: una semifinal de la Copa del Mundo con un lugar en la final en juego.

Ese dato añade un elemento particular al compromiso, ya que el primer antecedente de Messi frente a Inglaterra estará directamente vinculado a una instancia decisiva del torneo.

El presente goleador del capitán argentino

Las expectativas depositadas sobre Lionel Messi también encuentran respaldo en su desempeño durante el campeonato. El capitán argentino llega a esta semifinal con ocho goles convertidos en seis partidos, una producción ofensiva que lo ubica entre los grandes protagonistas del Mundial.

Precisamente sobre ese rendimiento se apoyó la expectativa expresada por Ibrahimovic, quien dejó en claro que imagina una gran actuación del futbolista argentino frente al conjunto inglés. La incógnita ahora pasa por saber si Messi podrá ampliar esa cifra goleadora y conducir nuevamente a la Selección hacia una final mundialista.

Los ocho tantos conseguidos hasta el momento representan una de las principales cartas ofensivas del equipo argentino de cara al trascendental compromiso.