Lo hicimos otra vez, afuera Inglaterra y Argentina va por otra final mundial

La Selección argentina volvió a escribir una página inolvidable en la historia del fútbol. Con una remontada que quedará entre las más recordadas de sus participaciones mundialistas, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y obtuvo el pasaje a la gran final del certamen.

El triunfo tuvo un desarrollo cargado de emoción. La Albiceleste estuvo en desventaja hasta el minuto 85, pero logró revertir el resultado gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, desatando el festejo de los miles de argentinos presentes en el estadio.

Con esta victoria, Argentina alcanzó la séptima final del mundo de su historia y disputará por segunda Copa del Mundo consecutiva el partido decisivo. Además, tendrá la posibilidad de bordar la cuarta estrella y defender el título conquistado en Qatar 2022.

El rival en la definición será España, selección que obtuvo su clasificación luego de eliminar a Francia y que aguardará a la Albiceleste en la final del próximo domingo en Nueva Jersey. El enfrentamiento marcará un cruce inédito en una final mundialista, luego de que el partido previsto entre ambos seleccionados por la Finalissima, suspendida en marzo, no llegara a disputarse.

Un primer tiempo de máxima intensidad

La semifinal comenzó con un desarrollo muy equilibrado. Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un partido cerrado, intenso y con escasas situaciones claras de gol. La lucha se concentró principalmente en la mitad de la cancha, donde argentinos e ingleses disputaron cada pelota con intensidad, reduciendo al mínimo los espacios para generar peligro.

La ocasión más importante para el conjunto de Lionel Scaloni llegó mediante un remate de Enzo Fernández, que pasó apenas por encima del travesaño.

Del lado inglés, la respuesta estuvo en un cabezazo de John Stones, que también pasó cerca del arco argentino, manteniendo la igualdad al término de la primera etapa.

Inglaterra golpeó primero

En el comienzo del segundo tiempo, Argentina mostró una actitud ofensiva y estuvo muy cerca de abrir el marcador. Julián Álvarez dispuso de una doble oportunidad para convertir, pero el arquero Jordan Pickford respondió con solvencia y evitó la caída de su valla.

Sin embargo, cuando mejor se encontraba la Albiceleste, fue Inglaterra quien logró romper el equilibrio.

A los 54 minutos, Anthony Gordon apareció por el segundo palo para conectar un centro enviado por Morgan Rogers y establecer el 1-0, resultado que colocaba al conjunto británico en ventaja y dejaba a Argentina obligada a reaccionar.

La reacción del campeón del mundo

Lejos de resignarse, la Selección argentina respondió con decisión y fue en busca del empate. Lionel Scaloni introdujo variantes desde el banco de suplentes y el equipo comenzó a asumir el protagonismo del encuentro, inclinando el desarrollo hacia el campo inglés.

Las oportunidades comenzaron a multiplicarse. Alexis Mac Allister estuvo muy cerca de igualar el marcador con un cabezazo que terminó estrellándose en uno de los postes. Al mismo tiempo, Jordan Pickford sostuvo la ventaja inglesa con varias intervenciones decisivas, postergando el festejo argentino y manteniendo la incertidumbre en el resultado.

Enzo Fernández cambió la historia

La resistencia británica finalmente cedió cuando el reloj marcaba el minuto 85. En una jugada encabezada por Lionel Messi, el capitán argentino asistió a Enzo Fernández, quien controló el balón y sacó un potente remate cruzado para convertir el 1-1.

El empate desató la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio y modificó completamente el desarrollo emocional del partido, cuando todo parecía encaminarse hacia el tiempo suplementario.

Lautaro Martínez selló la clasificación

Cuando el empate parecía definitivo y la semifinal se encaminaba al alargue, llegó el desenlace que terminó definiendo la clasificación argentina. Ya en tiempo de descuento, Alexis Mac Allister volvió a ser protagonista con un disparo que impactó nuevamente en el poste.

La jugada continuó y Lionel Messi levantó un centro preciso desde el sector derecho para encontrar a Lautaro Martínez, quien había ingresado desde el banco de suplentes. El delantero apareció por el segundo palo, conectó el envío del capitán y marcó el 2-1 definitivo, resultado que aseguró el pasaje argentino a una nueva final de la Copa del Mundo.

Argentina volverá a disputar el título

Con personalidad, capacidad de reacción y una nueva actuación determinante de su capitán, la Selección argentina consiguió revertir un partido que parecía escaparse y confirmó nuevamente su lugar entre las principales potencias del fútbol mundial.

La victoria frente a Inglaterra le permitió alcanzar la séptima final mundialista de su historia y disputar por segunda edición consecutiva el encuentro decisivo.