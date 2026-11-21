Boca Juniors embolsó US$13.225.000 en premios tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026. La cifra combina los premios por avanzar de ronda, los incentivos por partidos ganados y los US$10 millones que la CONMEBOL otorga al ganador de la final.

El desglose de los premios

Antes de la final, el club ya tenía garantizados US$5.725.000. Ese acumulado se componía de:

US$2.600.000 por avanzar de fase: US$500.000 tras eliminar a O'Higgins, US$600.000 por superar a Deportivo Recoleta, US$700.000 por llegar a cuartos de final y US$800.000 por clasificarse a semifinales.

US$625.000 en incentivos por cinco victorias, a razón de US$125.000 por triunfo.

US$2.500.000 que tenía asegurados por llegar a la final, monto asignado al subcampeón. Minuto Uno

Al ganar el título, Boca reemplazó el premio de US$2,5 millones por el de US$10 millones para el campeón. Por eso, al acumulado previo de US$5,725 millones se le suman US$7,5 millones adicionales, y no los US$10 millones completos.

La cuenta final: US$2.600.000 por fases + US$625.000 por victorias + US$10.000.000 por el título = US$13.225.000.

El total corresponde a la participación de Boca en la Sudamericana. No incluye otros ingresos del club ni los premios obtenidos anteriormente en la Copa Libertadores.