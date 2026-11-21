La celebración de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación cuando Leandro Paredes se desmayó mientras brindaba una entrevista en vivo tras la consagración ante Atlético Mineiro. El episodio ocurrió mientras el mediocampista hablaba con Dsports. Luego fue asistido y se encuentra estable, según informaron desde la transmisión.

Consultado sobre la consagración, Paredes, visiblemente emocionado y agotado tras los festejos, alcanzó a decir: "Hay pocas palabras para expresar lo que estoy viviendo. Estoy feliz y agradecido. Ahora toca disfrutar y agradecer por todo lo que vivimos...". Sin embargo, mientras desviaba la mirada hacia un costado, se descompensó y se desplomó en plena entrevista.

Paredes había dejado el campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Tomás Belmonte debido a una baja de presión, presuntamente provocada por las altas temperaturas de Barranquilla y un cuadro de deshidratación.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

Arruabarrena se refirió al estado del volante y confirmó que los síntomas habían comenzado durante el termino del primer tiempo en un conferencia de prensa.

"Lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón, se sentía mareado. Le costaba trasladarse a los costados. Él fue muy honesto y pidió el cambio y recién me enteré de su segundo bajón", explicó el entrenador.

El técnico también resaltó la importancia de su importancia dentro del plantel. "Sacando lo del deporte, como persona siempre trata de sacar lo mejor de todos y dentro del campo es un crack. Es un líder positivo que necesita todo entrenador", afirmó.



