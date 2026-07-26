Dani Olmo cruzó a Ayala tras el conflicto durante el Mundial: "Está faltando a la verdad"

El mediocampista español Dani Olmo rompió el silencio sobre el incidente que protagonizó junto a Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina que encabeza el entrenador Lionel Scaloni, luego de la final del Mundial 2026.

El episodio ocurrió tras el partido en el que España se consagró campeona del mundo al vencer 1-0 al combinado albiceleste el domingo 19 de julio. La celebración del conjunto español y la tensión propia del final del encuentro quedaron atravesadas por una pelea en la que Olmo y el "Ratón" Ayala tuvieron un enfrentamiento.

Días atrás, Ayala había dado su versión de los hechos y explicado el motivo de su reacción. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el integrante del cuerpo técnico argentino sostuvo que, cuando terminó el partido, observó una gresca en la mitad de la cancha y que tanto él como otros integrantes fueron a buscar a sus jugadores para intentar que la situación terminara.

"Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de la cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso y fue una reacción a un dicho, pero ya está", había asegurado Ayala.

El exjugador también había agregado: "Si lo veo, obviamente que le pediré las disculpas en persona".

La explicación, sin embargo, no cerró la controversia para Olmo, quien decidió responder públicamente.

Olmo cuestionó la versión del "Ratón"

Durante una entrevista con el Diari de Terrassa, el mediocampista español fue contundente al referirse a las declaraciones de Ayala. Olmo sostuvo que el integrante del staff de la Selección argentina "está faltando a la verdad" y consideró que, al explicar su reacción, terminó justificando el golpe que recibió.

"Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad", afirmó el exjugador del Red Bull Leipzig de Alemania.

La frase de Olmo se vinculó directamente con la explicación que había dado Ayala sobre el origen de su reacción. Mientras el "Ratón" había señalado que se trató de una respuesta a un dicho, el mediocampista español negó de manera tajante haberle dicho algo que pudiera explicar el episodio.

"No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe", expresó Olmo. El futbolista español también dejó una reflexión sobre la forma en que deben asumirse los errores y las responsabilidades, especialmente en un contexto de enorme exposición como el que rodea a una final de la Copa del Mundo.

"Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", añadió.

La disputa que quedó atravesada por la final

El conflicto se produjo en el cierre de un partido que terminó con España como campeona del mundo tras imponerse por 1-0 ante la Selección argentina. Para Olmo, la importancia del resultado deportivo no elimina la necesidad de revisar el comportamiento ocurrido después del encuentro.

El mediocampista español decidió, sin embargo, no mantener el foco exclusivamente en la polémica. Luego de cuestionar la versión de Ayala, eligió poner en primer plano el significado de la conquista y la responsabilidad que tienen los futbolistas por la influencia que ejercen sobre la sociedad.

En ese sentido, Olmo destacó especialmente la mirada de su familia, sus hijos, los aficionados y la gente de Terrassa, su ciudad. "Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento", expresó.

La frase marcó un cambio en el eje de sus declaraciones. Después de responder de manera directa a Ayala y cuestionar sus dichos, Olmo trasladó la discusión hacia la conducta de los protagonistas dentro y fuera del campo.

"Los jugadores somos un ejemplo para los niños"

El futbolista español también se refirió a la trascendencia que tiene el fútbol y al impacto que las actitudes de los jugadores pueden generar en las nuevas generaciones.

"La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad", afirmó. Para Olmo, la final del Mundial no quedó reducida únicamente al resultado. El triunfo deportivo y el comportamiento de los protagonistas forman parte de una misma imagen que será observada por familiares, aficionados y público en general.

Por eso, aunque respondió con dureza a la versión de Ayala y sostuvo que el "Ratón" "justificó el puñetazo", el mediocampista español también buscó dejar atrás la polémica para destacar la dimensión de la conquista alcanzada por su selección.

"Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", concluyó.

Así, la controversia entre Dani Olmo y Roberto Fabián Ayala continúa abierta después de la final del Mundial 2026. El español negó haber pronunciado el dicho al que Ayala hizo referencia, cuestionó su explicación y afirmó que la manera de asumir lo ocurrido debe estar marcada por la humildad, la verdad y la dignidad. Al mismo tiempo, eligió cerrar sus declaraciones con una reivindicación del logro deportivo de España, campeona del mundo luego de vencer 1-0 a la Selección argentina.