De Catamarca al podio continental: Olmos brilló en Panamá y será abanderado en el cierre

El atleta catamarqueño Valentín Olmos será uno de los abanderados en la ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras una destacada actuación del equipo argentino de atletismo, que finalizó su participación con 11 medallas.

La delegación nacional sumó un total de 3 medallas doradas, 5 plateadas y 3 de bronce, lo que posicionó al atletismo como la segunda disciplina con mayor aporte al medallero argentino, detrás de la natación (35 preseas) y por encima del taekwondo (9).

Las medallas de oro fueron obtenidas por el entrerriano Felipe Bond en los 800 metros, la bonaerense Zoe Gorski en los 3000 metros llanos y el catamarqueño Valentín Olmos en salto en largo. Tanto Gorski como Olmos fueron elegidos como abanderados para la ceremonia de cierre.

"Fue una emoción tremenda. Apunté a mejorar mi marca y eso me iba a llevar al podio. El trabajo, el entrenamiento y escuchar a los profes da resultado. Esto es para todos en Catamarca que me hacen el aguante y para todos los argentinos que siguen el atletismo", expresó Olmos tras su consagración.

Las medallas de plata quedaron en manos de Olivia Conesa, quien logró dos preseas en los 100 y 200 metros femeninos; Juana Echeverría en salto con garrocha; Zoe Gorski en los 1500 metros; e Irene Pernía Sissi en los 3000 metros.

Conesa, oriunda de Esquel, compartió sus sensaciones tras la competencia: "Estoy feliz porque se me dio conseguir una medalla internacional. Todo acá en Panamá fue espectacular: la Villa, la convivencia, no nos falta nada. Esto se lo dedico a mis profesoras Adriana y Andrea, así como a toda mi familia".

El medallero argentino en atletismo se completó con las medallas de bronce obtenidas por Juana Marino en lanzamiento de martillo, Ornela Pérez en impulsión de bala y Santino Reynoso en los 5000 metros marcha.

Reynoso, una de las sorpresas del equipo, describió su logro como "una hermosa locura". "Había terminado en quinto lugar y por la descalificación de dos rivales logré llegar al podio, que es algo hermoso. Me llevo mucha experiencia, aprendizajes y el desafío de seguir creciendo en este deporte increíble que es el atletismo", concluyó.