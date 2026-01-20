De pelicula: Alpine presentará el A526 en un crucero y Colapinto será figura central

La escudería Alpine confirmó que realizará una presentación fuera de lo convencional para dar a conocer su monoplaza de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El próximo viernes 23 de enero, el equipo francés exhibirá oficialmente el A526 en un evento exclusivo a bordo de un crucero que navegará frente a la costa de Barcelona, en el mar Balear. La puesta en escena tendrá como uno de sus grandes protagonistas al piloto argentino Franco Colapinto, quien será una de las caras principales del lanzamiento.

La decisión de Alpine marca una clara apuesta por una presentación de alto impacto mediático, en un contexto en el que la Fórmula 1 se consolida como un fenómeno global que combina deporte, espectáculo y marketing. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la escudería diseñó una experiencia de estilo "cinematográfico", con el objetivo de reforzar su imagen de marca y generar expectativa de cara al inicio de una temporada clave para el futuro del equipo.

El evento se llevará a cabo a bordo de una embarcación provista por MSC, uno de los socios estratégicos de Alpine, y contará con la presencia de invitados especiales, representantes de patrocinadores y figuras centrales de la estructura deportiva. Además de la presentación formal del nuevo monoplaza, el foco estará puesto en la dupla de pilotos que defenderá los colores del equipo: Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, quienes compartirán el escenario principal durante el lanzamiento.

La elección de Colapinto como uno de los ejes del evento no es casual. El piloto argentino se convirtió en una de las grandes apuestas de Alpine para el futuro y su presencia protagónica en la presentación del A526 refuerza el respaldo de la escudería en un año que será determinante para su consolidación dentro de la categoría reina del automovilismo. El lanzamiento marcará, además, el primer acto oficial de gran visibilidad para el argentino en la temporada 2026.

Junto a los pilotos, también estarán presentes nombres de peso dentro del organigrama del equipo. Flavio Briatore, asesor clave de Alpine y figura histórica de la Fórmula 1, formará parte del evento, al igual que Steve Nielsen, jefe de la escudería. Ambos acompañarán la presentación del monoplaza con el que el equipo buscará dejar atrás una temporada 2025 frustrante y sentar las bases de un proyecto más competitivo para 2026.

Desde Alpine reconocen que el nuevo ciclo necesita resultados deportivos, pero también una reconstrucción de imagen y confianza. En ese sentido, el lanzamiento del A526 apunta a transmitir un mensaje claro: el equipo inicia el año con ambición renovada y una estrategia integral que combina rendimiento en pista, visibilidad global y una narrativa fuerte alrededor de sus protagonistas.

Para Franco Colapinto, la jornada del viernes representará un momento simbólico y decisivo. Será su primera gran aparición oficial de la temporada, bajo los flashes y la atención internacional, pero con la mirada puesta en lo verdaderamente importante: trasladar la expectativa generada en el lanzamiento al rendimiento en pista. El desafío será sostener un arranque competitivo cuando el calendario oficial de la Fórmula 1 se ponga en marcha y demostrar que Alpine puede ser protagonista en el proceso de recuperación que se propuso para 2026.

Con esta presentación en alta mar, la escudería francesa busca marcar territorio desde el inicio del año y dejar en claro que el nuevo proyecto ya está en marcha.