VIDEO: así fue el último gol de Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi anotó su esperado gol en el último partido con la Selección Argentina, para el 3 a 0 del equipo ante la selección de Benín. El astro rosarino se hizo cargo de un penal cometido a Agustín Giay, a los 24 minutos del segundo tiempo, en un partido que se tornaba complicado.

Messi ejecutó cruzado, al palo izquierdo del arquero, que se había tirado para otro lado. Después de convertir, todos los compañeros fueron a saludar y levantar en andas al "Capitán", a quien le costaba anotar en su última función con el combinado nacional.

¡LA DESPEDIDA NO PODÍA SER DE OTRA MANERA! Messi y el 3-0 de #Argentina ante #Benín. https://t.co/2rXe3HqhlH — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Minutos antes, Nicolás Paz metió un golazo para que la Selección argentina le gane a Benín por 2 a 0. El delantero del Como fue el protagonista del segundo tanto para el equipo de Lionel Scaloni luego de que Nicolás Otamendi haya abierto el marcador.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Messi elaboró una buena jugada desde la derecha y lo encontró cerrado a Nico Paz. Este paró la pelota, se tomó un tiempo y le dio de zurda, en seco, al segundo palo del arquero, en lo que fue un verdadero golazo en el último encuentro del "Diez".

¡ASISTENCIA DE MESSI Y GOL DE NICO PAZ! A los 61', el futbolista del Como puso el 2-0 ante Benín con un gran remate. https://t.co/D3j83lDnpd — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Nico Paz, quien lleva el dorsal número 18 en el plantel que comanda Lionel Scaloni, es uno de los posibles herederos de la camiseta "10" que dejará vacante Messi tras la última función con Benin.

En un partido muy disputado, Otamendi fue el encargado de conectar un córner desde la izquierda ejecutado por Lionel Messi, con un buen gesto técnico y dandole de aire con su pierna derecha.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR! A los 47', Otamendi puso el 1-0 ante Benín. https://t.co/d8SOut29SX — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Inmediatamente después, Scaloni puso en cancha a Lisandro Martínez para reemplazar a "Ota", que se retiró oficialmente de la Selección tras un exitoso ciclo en el que, junto a Messi, conquistó cuatro títulos.



