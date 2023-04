Del Potro volvió a hablar del último deseo de su carrera: "Voy a estar en el US Open"

Juan Martín Del Potro, en el podio de los mejores tenistas argentinos de la historia, reiteró este sábado su deseo de jugar el próximo US Open en Nueva York, luego de haber cerrado oficialmente su carrera en febrero del año pasado.

"Voy a estar en el US Open", fue la frase que lanzó el tandilense de 34 años en declaraciones a la prensa en Miami, donde se encuentra entrenando con el objetivo de volver a competir en el Grand Slam que conquistó en forma brillante en 2009 tras imponerse en la final sobre el suizo Roger Federer.

El US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año, se jugará en Nueva York desde el 28 de agosto al 10 de septiembre y el tandilense expresó nuevamente lo que había afirmado hace un mes, que le gustaría cerrar su carrera ahí por una promesa que había hecho si Argentina ganaba la tercera estrella en la Copa del Mundo de Qatar 2022 como finalmente sucedió.

El tandilense, figura excluyente del equipo de Copa Davis de Argentina que conquistó por única vez en la historia el torneo, el 27 de noviembre de 2016 tras imponerse en la final ante Croacia, en Zagreb, por 3-2, lleva adelante una puesta a punto para poder cumplir ese objetivo que se planteó cuando Lionel Messi y el seleccionado argentino alzaron la Copa del Mundo en Qatar en diciembre pasado. "Ahora Lionel Messi y el equipo me pusieron a entrenar", fue la frase que lanzó de la "Torre de Tandil".

Con la premisa de cumplir ese objetivo Del Potro entrena en Miami con Duglas Cordero, un preparador físico de reconocida trayectoria en el mundo del tenis tras haber trabajado con el austríaco Dominic Thiem, el italiano Fabio Fognini y el chileno Cristian Garín, entre otros.



Para poder jugar el US Open el tandilense necesitará una invitación especial de la organización del torneo, ya que está sin ranking desde su último partido como profesional que fue en febrero de 2022 en el Argentina Open, cuando perdió en la ronda inicial con otro "héroe" de Zagreb, el azuleño Federico Delbonis, por 6-1 y 6-3 en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Del Potro, quien fue número 3 del mundo en 2018 y conquistó 22 títulos en el circuito de la ATP (el más importante el US Open de 2009), ganó además la Copa Davis y fue medalla de bronce en los Juegos de Londres 2012 y de Plata en los de Río 2016, para completar una carrera extraordinaria.



La ilusión del tandilense de jugar el US Open por el momento no es más que un deseo, ya que primero deberá ponerse a punto en lo físico (se retiró debido a una lesión crónica en la rótula derecha) y además ser invitado a jugar el torneo.