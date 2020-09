Demare: Me gustaría ser técnico, pero en un futuro, me siento jugador todavía

Ya alejado de lo que es el fútbol, se pudo saber de la actualidad y de sus deseos en un posteo del Club San Martín de El Bañado donde le hicieron una pregunta sobre si le interesaría calzarse el buzo de entrenador.

El interesante posteo de la página consistía en «Si lo tuvieras en frente a Fernando Demare, ¿Qué pregunta le harías?». Los hinchas y gente del fútbol se prendieron y en los comentarios hicieron las pregunta que fue contestadas por el propio Demare.

Una de las preguntas fue si le gustaría dirigir el fútbol femenino, por lo que contestó: «Me gustaría estudiar curso de técnico y sería linda experiencia dirigir a fútbol femenino, de cualquier género. Siempre se puede aprender y hacer experiencia», confirmando que le gustaría hacer el curso de entrenador.

No fue la única pregunta sobre si le gustaría ser entrenador, sino un excompañero, Fernando Pacheco, también se lo consultó y contestó: «Si ojalá amigo, si me gustaría en un futuro».

Otra de las preguntas fue el por qué dejó el fútbol: «Me pareció que era el momento, siempre soñé que me quería ir del club campeón y en una edad que pueda rendir. El club siempre me respetó y me trató de la mejor manera.

Agradecido siempre a todos los hinchas porque tenía año no buenos por distintos motivos y siempre me trataron con un cariño enorme».

También, le consultaron si volvería al «Santo» en algún otro rol que no sea como jugador e hizo una confesión: «Ojalá que si, después de un tiempo seguramente si dios quiere. Por ahora no es el momento porque llevo adentro todavía el jugador».

¿Salta Central, una opción?. Una de las preguntas fue que si no seguía en San Martín en algún momento y decidía seguir jugando en qué club le hubiera gustado jugar y dijo: «sería Salta central donde jugué de chico antes de irme a bs.as. Me gustaría encontrarme con los mismos compañeros o en su mayoría y con Ramón Narváez de técnico.