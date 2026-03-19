Incertidumbre en la Selección argentina: peligra el amistoso con Guatemala

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, enfrenta una situación de incertidumbre de cara a su preparación final para el Mundial 2026. El amistoso previsto ante Guatemala, programado para el 31 de marzo, podría ser cancelado debido a un inconveniente reglamentario que involucra directamente al equipo rival.

El encuentro estaba previsto como la última presentación antes de la competencia internacional, lo que le otorgaba un valor estratégico en la planificación del cuerpo técnico. Sin embargo, un conflicto en la agenda de Guatemala encendió las alarmas y puso en duda su realización.

El conflicto que complica el amistoso

El principal problema radica en la planificación de partidos del seleccionado guatemalteco durante la misma ventana internacional. Según lo previsto, Guatemala disputará un amistoso el 27 de marzo ante Argelia en Italia, apenas cuatro días antes del compromiso con la Argentina.

Posteriormente, el equipo debería viajar para enfrentar a la "Albiceleste" el 31 de marzo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera".

Este esquema implica que Guatemala jugaría dos partidos amistosos en distintos continentes en un mismo período internacional, una situación que está prohibida por la FIFA. Esta restricción reglamentaria es el factor que pone en riesgo la realización del encuentro.

Una limitación reglamentaria determinante

La normativa de la FIFA establece limitaciones específicas para la organización de partidos en ventanas internacionales, entre ellas la imposibilidad de disputar encuentros en diferentes continentes dentro de un mismo período.

En este caso, la planificación de Guatemala genera un conflicto directo con ese criterio, ya que:

Jugaría el 27 de marzo en Italia frente a Argelia.

Debería disputar el 31 de marzo en Argentina el amistoso ante la Selección argentina.

Este escenario es el que alimenta la posibilidad de cancelación, al tratarse de una incompatibilidad reglamentaria que excede lo deportivo y se inscribe en el cumplimiento de normas internacionales.

Un ensayo fundamental antes del Mundial

El encuentro ante Guatemala no es un partido más dentro del calendario. Se trata de la última prueba oficial antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, lo que lo convierte en una instancia clave para ajustar detalles en el equipo dirigido por Scaloni.

La Selección argentina integra el Grupo J, junto a:

Austria

Argelia

Jordania

En ese contexto, el amistoso estaba pensado como una oportunidad para evaluar funcionamiento, variantes tácticas y estado físico del plantel, en la antesala de la competencia internacional.

A la espera de definiciones oficiales

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre la cancelación del partido. Sin embargo, la situación genera preocupación en torno a la planificación deportiva, ya que la cercanía de la fecha obliga a tomar decisiones en el corto plazo.

Se espera que en los próximos días haya definiciones sobre la viabilidad del encuentro, en función de la resolución del conflicto reglamentario que involucra a Guatemala.