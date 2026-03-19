FIFA confirma: Irán mantendrá sus sedes pese a las tensiones

La máxima autoridad del fútbol mundial ha despejado las dudas que sobrevolaban la organización de la próxima cita máxima. En una resolución de alto impacto institucional, la FIFA confirmó que no cambiará las sedes de Irán para el Mundial 2026, ratificando la hoja de ruta establecida originalmente para el conjunto asiático. La decisión fue comunicada de manera oficial durante el Congreso de la FIFA realizado en Zúrich, donde se buscó dar un cierre definitivo a las especulaciones sobre posibles mudanzas de partidos por razones extradeportivas que habían cobrado fuerza en las últimas semanas.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, fue el encargado de transmitir una postura de absoluta firmeza ante la asamblea y los medios internacionales. Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar ajustes en el cronograma debido al complejo escenario internacional y las rispideces diplomáticas, el dirigente suizo fue categórico al señalar que "ya tenemos un calendario definido". Esta declaración no solo busca blindar la logística integral del torneo, sino también reafirmar el respeto por la planificación técnica que el ente rector ha diseñado para la competencia que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.

El rechazo al pedido de traslado y la neutralidad deportiva

La confirmación de las sedes surge como respuesta directa a una serie de versiones y gestiones que habían ganado terreno recientemente. Según trascendió de fuentes vinculadas a la organización, la federación de la Selección de Irán había deslizado la posibilidad de trasladar sus compromisos de la fase de grupos a territorio mexicano. El argumento central de este planteo radicaba en evitar disputar encuentros en Estados Unidos, fundamentando la solicitud en preocupaciones genuinas vinculadas a la seguridad de la delegación y a las previsibles dificultades en la tramitación de los visados para sus futbolistas, cuerpo técnico y aficionados.

A pesar de la sensibilidad de estos puntos, la FIFA mantuvo una línea de conducta institucional coherente con sus estatutos de neutralidad. Gianni Infantino remarcó durante su intervención en Suiza que el organismo no posee facultades ni voluntad de intervenir en conflictos de índole geopolítica, ya que su misión es estrictamente deportiva. No obstante, el titular de la federación internacional aprovechó el estrado para enviar un mensaje de concordia, reafirmando el compromiso ineludible de la entidad con la promoción de la paz utilizando al fútbol como herramienta de unión. En ese sentido, expresó su ferviente deseo de que todas las selecciones nacionales compitan bajo un estricto espíritu de juego limpio y respeto mutuo, independientemente de las relaciones diplomáticas externas que mantengan sus respectivos gobiernos.

El cronograma confirmado en suelo estadounidense

Con la ratificación de las sedes por parte de la cúpula de la FIFA, el seleccionado iraní ya conoce con exactitud las coordenadas geográficas de su participación mundialista. Lejos de la opción de México, el equipo deberá afrontar la totalidad de su fase de grupos en sedes de la costa oeste de los Estados Unidos, cumpliendo con los traslados y estancias ya estipulados. El debut oficial de Irán se producirá el 16 de junio frente al seleccionado de Nueva Zelanda, teniendo como escenario la moderna ciudad de Inglewood.

Pocos días después, el 21 de junio, Irán deberá medirse ante la poderosa selección de Bélgica, repitiendo la sede de Inglewood para este cruce que promete ser uno de los más atractivos del grupo. El cierre de esta primera instancia para el conjunto asiático tendrá lugar el 27 de junio frente a Egipto, momento en el cual la delegación deberá desplazarse hacia el norte para disputar el encuentro en la ciudad de Seattle. Desde la organización central indicaron que existe un contacto permanente con todas las federaciones participantes, incluyendo la iraní, y que el objetivo primordial es que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se desarrolle exactamente según lo previsto, garantizando la equidad y la seguridad de todos los protagonistas.

Un desafío deportivo en un marco de alta exigencia

Para la Selección de Irán, este torneo representa un hito de consistencia deportiva sin precedentes en su historia, ya que se trata de su cuarta Copa del Mundo consecutiva. Actualmente, el equipo se encuentra consolidado con orgullo entre los 20 mejores del ranking mundial, lo que augura una participación sumamente competitiva frente a rivales de tres continentes distintos en su zona. A pesar de las tensiones externas que suelen rodear sus presentaciones y los debates logísticos sobre la obtención de permisos de ingreso, la palabra final de la FIFA en Zúrich ha sellado el destino de la delegación.

El conjunto asiático afrontará este compromiso en un contexto marcado por las presiones externas, pero con la tranquilidad de contar con una confirmación oficial que elimina la incertidumbre organizativa. La FIFA ha dejado en claro que la pelota rodará en Inglewood y Seattle, reafirmando que el calendario es inamovible y que el enfoque debe permanecer en el espíritu deportivo que caracteriza a la máxima cita del fútbol global.