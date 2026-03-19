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Se sorteó la Copa Libertadores 2026: Boca integrará el "grupo de la muerte"

El "Xeneize" tendrá una complicada zona, que implicará viajar a Brasil y Chile y enfrentarse al equipo de Darío Benedetto.

19 Marzo de 2026 22.03

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el D, tildado como el "de la muerte", ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con el que coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.

Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón y que viene de eliminarlo en la edición pasada, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.

Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

 

GRUPO A

  • Flamengo
  • Estudiantes
  • Cusco
  • Independiente Medellín

GRUPO B

  • Nacional
  • Universitario
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Tolima

GRUPO C

  • Fluminense
  • Bolívar
  • Deportivo La Guaira
  • Independiente Rivadavia

GRUPO D

  • Boca
  • Cruzeiro
  • Universidad Católica
  • Barcelona de Ecuador

Grupo E

  • Peñarol
  • Corinthians
  • Santa Fe
  • Platense

GRUPO F

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior
  • Sporting Cristal

GRUPO G

  • Liga de Quito
  • Lanús
  • Always Ready
  • Mirassol

GRUPO H

  • Independiente del Valle
  • Libertad
  • Rosario Central
  • Universidad Central de Venezuela
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Boca Juniors Copa Libertadores 2026

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