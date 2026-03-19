Se sorteó la Copa Libertadores 2026: Boca integrará el "grupo de la muerte"

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el D, tildado como el "de la muerte", ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.
El Xeneize volverá a medirse contra el elenco brasileño, con el que coincidió en la Sudamericana de 2024, el último torneo internacional que disputó, ya que en 2025 no logró llegar a la fase de grupos del torneo más importante del continente.
Por su parte, el Pincha tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón y que viene de eliminarlo en la edición pasada, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.
En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.
Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.
Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026
GRUPO A
- Flamengo
- Estudiantes
- Cusco
- Independiente Medellín
GRUPO B
- Nacional
- Universitario
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
GRUPO C
- Fluminense
- Bolívar
- Deportivo La Guaira
- Independiente Rivadavia
GRUPO D
- Boca
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona de Ecuador
Grupo E
- Peñarol
- Corinthians
- Santa Fe
- Platense
GRUPO F
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
GRUPO G
- Liga de Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
GRUPO H
- Independiente del Valle
- Libertad
- Rosario Central
- Universidad Central de Venezuela