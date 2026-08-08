Deportivo Riestra dio el golpe y venció a Estudiantes por el Clausura

El modesto Deportivo Riestra dio otro golpe, esta vez al vencer como local 2-0 a Estudiantes, que no levanta cabeza, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de fútbol, disputado esta tarde aquí.

El equipo de Villa Soldati se impuso con los goles de Milton Céliz, de tiro penal, y del uruguayo Antony Alonso, a los 12 minutos de la parte incial, y a los 28 del complemento, respectivamente.

Gracias a esta victoria, Riestra alcanzó momentáneamente el segundo puesto de la Zona A, por detrás de Vélez, y consiguió otro triunfo resonante en su reducto, ya que en la fecha inicial del certamen había goleado 3-0 a Boca.

Esta vez, y con más ímpetu que su tibio rival, volvió a golpear desde el inicio, ya que a los 12 minutos el árbitro Andrés Merlos le dio un penal a instancias del VAR, tras una polémica mano del defensor Santiago Nuñez, pero Céliz lo cambió por gol y todo se facilitó para el equipo local.

Poco después, el arquero Fabricio Iacovich evitó lo que pudo haber sido el segundo gol de Riestra, mientras Estudiantes no mostraba ningún atisbo de reacción, que se prolongó en la segunda parte; de hecho, el travesaño salvó al conjunto platense tras un disparo de Céliz.

Sin embargo, al promediar la segunda parte, el uruguayo Alonso aprovechó otra falla defensiva de Estudiantes y definió con calidad ante el achique del arquero.

En la próxima fecha, quinta del certamen, Riestra visitará a Newell's, mientras que Estudiantes recibirá a Gimnasia en otra edición del clásico platense.