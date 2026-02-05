Deportivo Riestra venció a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Deportivo Riestra se impuso este jueves por 1-0 ante Deportivo Maipú en un partido de poco ritmo, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Ciudad de Caseros.

El único gol del "Malevo" lo convirtió el delantero Ángel Stringa a los 44 minutos del primer tiempo para darle la victoria y la clasificación a los 16avos de final.

Con este triunfo, el elenco de Bajo Flores deberá enfrentar en la siguiente instancia al vencedor del cruce entre San Lorenzo y Deportivo Rincón.

En un parejo primer tiempo y dos estilos de juego muy marcados, el "Malevo" consiguió adelantarse en el encuentro con un gol de Ángel Stringa, quien recibió un pase filtrado por parte de Mateo Ramírez y definió entre las piernas del arquero Nahuel Galardi.

El tanto en los últimos minutos de dicha etapa le dio la tranquilidad y la ventaja al descanso a los dirigidos por Gustavo Bénitez, quienes buscaron sostener la diferencia en el complemento en lugar de buscar ampliarla.

Maipú controló la pelota y buscó llegar al área rival con asociaciones, sobre todo en la mitad de la cancha, mientras que Riestra se replegó e intentó lastimar al "Botellero" de contragolpe por la necesidad del conjunto mendocino de lograr la igualdad para evitar la eliminación en el certamen.

Poco a poco Maipú se fue desdibujando y comenzó a enviar pelotazos al área con el objetivo de poder llegar al gol, sin éxito, mientras que los albinegros con el partido a su favor no se desesperaron y estuvieron cerca de poner el 2-0 con un disparo de Nicolás Benegas que se estrelló en el palo a los 36 minutos.

El mismo autor desperdició una gran ocasión de dejar prácticamente sentenciado el duelo en los últimos instantes del cotejo cuando falló un mano a mano ante Galardi por intentar enviar el balón por encima del guardameta.