Derrota estratégica de Faustino Oro ante el poderío de Suleymanli

En el Polideportivo De Moriaan Center, frente a las costas del Mar del Norte, el 88º Festival de Ajedrez Tata Steel fue testigo de un duelo de alta tensión. El argentino Faustino Oro, con 2516 puntos de Elo, cayó ante el gran maestro azerí Aydin Suleymanli (2628 Elo) en una partida que se definió por la precisión técnica y la gestión del tiempo.

El joven nacido en San Cristóbal, apodado el "Messi del Ajedrez", planteó con piezas negras una Defensa Caro Kann. Pese a ser una estructura sólida, Suleymanli optó por la variante más agresiva. La partida se mantuvo igualada hasta la jugada 11, momento en que ambos jugaban sobre el "filo de una navaja".

La caída se gestó cuando Faustino decidió improvisar un movimiento de dama tras 8 minutos de reflexión. La elección fue dudosa y el azerí, que a los 16 años ya era Gran Maestro, no perdonó: encadenó diez jugadas consecutivas que arrinconaron a las negras sin darle chances de contraataque a Oro.

El factor tiempo fue determinante. Al llegar al movimiento 22, Faustino solo disponía de 18 minutos para completar las 18 jugadas restantes antes del control. Esta urgencia lo llevó a un nuevo error, permitiendo que Suleymanli, de 20 años, impusiera su experiencia para asfixiar al rey negro. El abandono se produjo tras 38 jugadas y casi 4 horas de lucha.

Derrota de Oro tras 38 movimientos. Situación en el torneo: Acumula 4,5 puntos en 9 ruedas (50% de efectividad).

Acumula 4,5 puntos en 9 ruedas (50% de efectividad). Posición actual: Se ubica 6.º, superando su preclasificación inicial (9.º).

Resultados y lo que viene

La jornada de hoy dejó a Andy Woodward (EE. UU.) como líder con 7,5 puntos y a Suleymanli como escolta con 7. Otros resultados destacados incluyeron la victoria de M. Warmerdam ante M. Maurizzi y el empate de la leyenda V. Ivanchuk frente a V. Panesar.

El torneo Challengers se reanudará este miércoles con la 10.ª rueda. Faustino Oro se medirá ante la estadounidense C. Yip, ambos igualados con 4,5 puntos, en lo que será una oportunidad clave para retomar la senda del triunfo en este certamen de élite en los Países Bajos.