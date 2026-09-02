Desbaratan una banda criminal que planeaba secuestrar y agredir a Kylian Mbappé

La Policía francesa desmanteló una organización criminal que tenía entre sus objetivos potenciales al futbolista Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. La investigación permitió descubrir una lista de 26 personas seleccionadas por la banda debido a su elevado patrimonio económico, con planes vinculados a robos, agresiones y secuestros.

La causa tomó una dimensión mayor luego de que las autoridades francesas identificaran al presunto líder de la organización y avanzaran sobre una red a la que se le atribuyen más de un centenar de robos.

En ese marco, la Justicia de Francia imputó y dictó prisión preventiva para quien es señalado como el cabecilla de la banda, acusado de continuar dirigiendo los planes delictivos incluso mientras permanecía detenido.

El nombre de Mbappé apareció entre la información incautada durante las pesquisas policiales, que se iniciaron a partir de un robo cometido en una relojería de lujo.

El perfil del presunto líder

El principal acusado fue identificado como Clément L., un joven de 18 años que cuenta con antecedentes por robo, violación y proxenetismo. Según las investigaciones, la organización operaba principalmente en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. Su presunto líder continuaba impartiendo y dirigiendo los planes de la red desde el centro penitenciario de Villepinte, donde permanecía detenido.

Las autoridades centraron parte de la investigación en la estructura de funcionamiento de la organización y en los elementos que permitieron vincular a sus integrantes con diferentes hechos delictivos.

La investigación derivó finalmente en la identificación de una red que contaba con numerosos objetivos potenciales y que, de acuerdo con las pesquisas, analizaba diferentes acciones contra personas seleccionadas por su situación patrimonial.

La pista que permitió avanzar en la investigación

Uno de los elementos centrales para el avance de la causa fue el hallazgo de huellas dactilares en el domicilio de un relojero que había sido asaltado.

El robo había sido cometido por falsos repartidores, y el análisis de las pruebas encontradas en el lugar permitió a los investigadores rastrear a la organización criminal.

A partir de esa pista, las autoridades lograron profundizar las pesquisas y avanzar sobre los vínculos de la banda. El análisis del teléfono móvil del presunto líder resultó luego determinante para conocer el alcance de los planes que se encontraban bajo investigación.

Una lista con 26 posibles víctimas

Al incautar el teléfono móvil del líder de la organización, los agentes descubrieron direcciones e información sobre 26 víctimas potenciales. Las personas incluidas en esa lista habían sido identificadas como posibles objetivos para robos, agresiones o secuestros, y entre los nombres figuraba el del astro francés Kylian Mbappé.

Según lo establecido durante la investigación, el delantero del Real Madrid había sido seleccionado debido a su elevado patrimonio económico. El hallazgo de la lista permitió establecer que la organización no se limitaba a un único objetivo, sino que manejaba información sobre un grupo de potenciales víctimas y sus respectivos datos.

Entre las claves conocidas hasta el momento se encuentran:

Pista clave: las huellas dactilares encontradas en el domicilio de un relojero asaltado por falsos repartidores permitieron rastrear a la banda.

las huellas dactilares encontradas en el domicilio de un relojero asaltado por falsos repartidores permitieron rastrear a la banda. Lista de objetivos: en el teléfono móvil del presunto líder se encontraron direcciones e información sobre 26 víctimas potenciales .

en el teléfono móvil del presunto líder se encontraron direcciones e información sobre . Delitos investigados: los objetivos estaban vinculados con posibles robos, agresiones o secuestros .

los objetivos estaban vinculados con posibles . Presencia de Mbappé: el futbolista figuraba entre las personas seleccionadas debido a su elevado patrimonio económico.

El plan que tenía como objetivo al delantero

De acuerdo con las pesquisas, la organización planeaba aprovechar alguna de las visitas de Mbappé a la capital francesa para concretar el rapto. Este dato formó parte de la información reunida por las fuerzas de seguridad durante el avance de la investigación y permitió establecer la existencia de un plan específico que tenía como objetivo al futbolista.

El caso alcanzó repercusión internacional por la inclusión del nombre de Mbappé entre los potenciales blancos de la organización y por el alcance de la red investigada por las autoridades francesas.

Hasta el momento, el delantero del Real Madrid figura como uno de los 26 objetivos potenciales detectados en el material incautado a la organización.

Cuatro detenidos y más de cien robos atribuidos a la red

Como resultado de la investigación, las fuerzas de seguridad detuvieron hasta el momento a cuatro integrantes vinculados a la organización criminal.

A la red se le atribuyen más de un centenar de robos, mientras que durante los procedimientos las autoridades también lograron incautar diferentes bienes y elementos relacionados con la actividad investigada.

Entre lo secuestrado se encuentran:

Dinero en efectivo .

. Joyas de valor .

. Más de una treintena de vehículos robados.

La investigación, que comenzó tras el robo a una relojería de lujo y avanzó a partir del hallazgo de huellas dactilares, permitió así llegar hasta una organización a la que se le atribuyen numerosos hechos delictivos y que mantenía una lista con 26 potenciales víctimas de alto patrimonio.

Entre esos nombres apareció el de Kylian Mbappé, contra quien, según las pesquisas, la banda planeaba actuar aprovechando alguna de sus visitas a París. Mientras la Justicia francesa avanzó con la imputación y la prisión preventiva del presunto líder, las fuerzas de seguridad mantienen bajo investigación el alcance de la estructura criminal desmantelada.