Despedida de Messi: ya están listos los shows musicales y las sorpresas

El último partido de Lionel Messi con la Selección argentina no se limitará al encuentro frente a Benín. La despedida del astro argentino estará acompañada por una programación especial que incluirá numerosos shows musicales, intervenciones artísticas, homenajes y distintas sorpresas tanto antes como después del partido que el combinado nacional disputará este martes.

La AFA y la organización del evento dieron a conocer los principales detalles de la jornada y confirmaron la presencia de reconocidos artistas que formarán parte de una celebración preparada especialmente para acompañar la salida del "10" del seleccionado argentino.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Agencia Noticias Argentinas, la programación comenzará a las 17:30, mucho antes del inicio del encuentro. La apertura estará a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR), con conducción, animación y banda en vivo. Luego se sucederá una serie de presentaciones musicales que se extenderán hasta los instantes previos al partido.

Una grilla artística que recorrerá distintos estilos

Después de la apertura de UPDR, será el turno de Sebastián Mendoza, quien se presentará a las 17:40. Diez minutos más tarde llegará la actuación de Román, el Original, mientras que a las 18:00 está previsto el show de Amar Azul.

La programación continuará con Santi Cairo, a las 18:10, y posteriormente será el turno de Q' Lokura, que tendrá una presentación de veinte minutos, entre las 18:20 y las 18:40. Luego, Un Poco de Ruido junto a su banda retomará el escenario para una instancia de animación y transición, prevista entre las 18:40 y las 19:00. A continuación, Damas Gratis ofrecerá su presentación, programada desde las 19:00 hasta las 19:25.

La música previa al encuentro tendrá además un momento especialmente significativo. A las 20:00, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional, en una presentación en la que se lo identifica como excombatiente de Malvinas.

El cronograma técnico y musical quedó establecido de la siguiente manera:

17:30 - 17:40: Apertura — UPDR Host + animación + banda en vivo.

Apertura — UPDR Host + animación + banda en vivo. 17:40 - 17:48: Seba Mendoza.

Seba Mendoza. 17:50 - 17:58: Román, el Original.

Román, el Original. 18:00 - 18:08: Amar Azul.

Amar Azul. 18:10 - 18:18: Santi Cairo.

Santi Cairo. 18:20 - 18:40: Q' Lokura.

Q' Lokura. 18:40 - 19:00: UPDR + banda — animación y transición.

UPDR + banda — animación y transición. 19:00 - 19:25: Damas Gratis.

Damas Gratis. 20:00 - 20:03: Himno Nacional, interpretado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas.

El partido ante Benín y el espectáculo posterior

Concluida la programación musical previa, llegará el momento central de la jornada: el partido que la Selección argentina disputará frente a Benín, en el marco de la despedida de Messi del combinado nacional.

Sin embargo, la actividad no finalizará con el encuentro. Una vez terminado el partido se pondrá en marcha un espectáculo especialmente preparado para continuar con la celebración. La organización anunció un despliegue que incluirá drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y distintos recursos técnicos.

Esta parte del cronograma comenzará, según la programación difundida, a las 22:03, con un espectáculo que se extenderá hasta las 22:10.

Homenaje de Tapia y Domínguez a Messi

Inmediatamente después del espectáculo técnico llegará uno de los momentos institucionales de la noche. Entre las 22:10 y las 22:15, el mandatario de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, realizarán la entrega de obsequios a Lionel Messi.

El homenaje se producirá en el marco de una jornada especialmente organizada para marcar la despedida del capitán argentino de la Selección, después del encuentro ante Benín.

Soledad, Ulises Bueno y un cierre sorpresa

La celebración continuará con dos presentaciones musicales de gran protagonismo. A las 22:15, está previsto el show de Soledad Pastorutti, conocida como "La Sole", quien se presentará en el Monumental inmediatamente después de la entrega de obsequios.

Luego, a las 22:20, será el turno de Ulises Bueno, quien ofrecerá su espectáculo denominado "Trampa". La presentación está programada hasta las 22:35.

Pero la noche todavía tendrá reservado un último momento. A las 22:35 comenzará una sorpresa musical anunciada como el gran cierre de la jornada.

De esta manera, la despedida de Messi de la Selección argentina estará acompañada por una programación que combinará música, animación, homenajes institucionales y un despliegue visual y técnico. Desde las 17:30, con la apertura de UPDR, hasta el gran cierre musical previsto después de las 22:35, el Monumental será escenario de una extensa celebración alrededor del último partido del "10" con el combinado nacional.