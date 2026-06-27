Diego Lugano fue lapidario con Bielsa tras la eliminación de Uruguay: "Nunca entendió dónde estaba"

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 continúa generando repercusiones y uno de los cuestionamientos más duros llegó de Diego Lugano. El histórico excapitán de la Celeste apuntó contra Marcelo Bielsa y cuestionó su gestión al frente del seleccionado.

"Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un DT que no debió estar en el Mundial, amarrado por un contrato millonario", afirmó Lugano durante una entrevista con Telemundo.

Las declaraciones se conocieron pocas horas después de que el propio Bielsa reconociera, en conferencia de prensa, que sentía que su paso por la selección uruguaya "no dejó nada", tras la derrota frente a España que selló la eliminación del equipo.

"Me da pena por los muchachos"

Lugano también lamentó el impacto que, a su entender, tuvo el ciclo del entrenador argentino sobre el plantel.

"Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir. Es un error que espero nunca más cometa Uruguay", expresó el exdefensor.

Sus declaraciones se suman a un creciente debate en Uruguay sobre la continuidad de Bielsa, cuyo proceso quedó bajo la lupa tras el temprano adiós de la Celeste en la Copa del Mundo.

El contrato de Bielsa

Marcelo Bielsa percibe un salario cercano a los 4 millones de dólares anuales como entrenador de la selección uruguaya, uno de los contratos más altos del fútbol sudamericano.