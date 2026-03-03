La AFA vuelve a reunirse y pone en revisión el paro del fútbol del fin de semana

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volverá a reunirse para evaluar si mantiene o revierte el paro que amenaza con dejar sin actividad oficial a la fecha 9 del Apertura. El encuentro del Comité Ejecutivo está convocado para mañana a las 13 horas en el predio de Ezeiza, donde los dirigentes definirán si avanzan con la medida de fuerza que comenzaría este jueves y se extendería hasta el domingo 8.

La determinación que adopten tendrá un impacto directo en la programación completa del fin de semana y en miles de hinchas que podrían quedarse sin fútbol si prospera la protesta.

Una medida tomada en medio de tensión judicial

La decisión de avanzar con un paro fue adoptada la semana pasada, luego de que los clubes sostuvieran que la Justicia estaba avasallando el fútbol argentino en el marco del avance de una causa por presunta evasión de impuestos que involucra a la entidad.

El período elegido para la medida de fuerza no es casual. Coincide con las fechas en las que Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, fueron citados a indagatoria por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La denuncia fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y refiere a un monto superior a $19.353 millones.

En ese contexto, el paro fue planteado como una respuesta institucional frente al avance judicial. Sin embargo, ahora los dirigentes analizarán si sostienen esa postura o si deciden dar marcha atrás para garantizar el normal desarrollo del torneo.

El alcance del paro: toda la fecha 9 en suspenso

Si la medida se mantiene, abarcaría la totalidad de los encuentros programados entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. El cronograma previsto para la fecha 9 del Apertura es el siguiente:

Jueves 5 de marzo

19.00: Gimnasia (M) - Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00: Barracas Central - Banfield (Zona B)

17.00: Platense - Estudiantes (Zona A)

19.45: Vélez - Newell's (Zona A)

22.00: Unión - Talleres (Zona A)

22.00: Rosario Central - Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00: Aldosivi - Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00: Estudiantes (RC) - Instituto (Interzonal)

19.15: San Lorenzo - Independiente (Zona A)

21.30: Racing - Huracán (Zona B)

21.30: Belgrano - Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00: Gimnasia - Argentinos (Zona B)

17.00: Lanús - Deportivo Riestra (Zona B)

19.15: Central Córdoba - Boca (Zona A)

21.15: River - Atlético Tucumán (Zona B)

La magnitud de la medida es total: compromete todos los encuentros previstos para esos cuatro días, incluyendo partidos interzonales y cruces correspondientes tanto a la Zona A como a la Zona B.

Una definición con impacto deportivo e institucional

El debate interno en la AFA se produce en un momento de alta sensibilidad institucional. Por un lado, los clubes argumentan que la intervención judicial afecta el normal funcionamiento del fútbol argentino. Por otro, la causa por presunta evasión y apropiación indebida de tributos coloca a la conducción en el centro de la escena.

La reunión en el predio de Ezeiza será determinante. Allí, el Comité Ejecutivo deberá resolver si sostiene la medida de fuerza que comenzaría este jueves o si reconsidera la decisión adoptada la semana pasada.

De avanzar el paro, la fecha 9 del Apertura quedaría íntegramente suspendida entre el jueves 5 y el domingo 8. Si se revierte, el torneo continuará según el cronograma establecido.

La definición, prevista para mañana a las 13, marcará el rumbo inmediato del fútbol argentino en una semana atravesada por la tensión entre el plano judicial y la competencia deportiva.