Los detalles del desembarco de Coudet en River Plate: cuánto recibirá del Alavés?

Aunque restan detalles formales para la firma, la era de Eduardo Coudet en River Plate ya está en marcha. El entrenador de 51 años viajará a la Argentina entre este martes 3 de marzo y el jueves 5, luego de despedirse del plantel del Alavés, institución con la que tenía contrato vigente hasta el 30 de junio.

El desembarco del "Chacho" se produce para reemplazar a Marcelo Gallardo, en el inicio de una nueva etapa que no solo implicará cambios en el banco de suplentes, sino también una transformación más profunda en la estructura del área de fútbol del club.

La compensación económica y los detalles pendientes

Si bien el acuerdo entre River y Coudet está encaminado, resta que el club argentino y la entidad española definan el monto de la compensación económica por la salida anticipada del entrenador. Según lo establecido, la cifra será inferior al millón de euros, aunque ambas partes continúan afinando el número definitivo.

El técnico ya se despidió del plantel del Alavés, paso previo indispensable para concretar su regreso al país. El viaje está previsto dentro de una ventana precisa:

Entre el martes 3 de marzo y el jueves 5.

Tras haber cerrado su ciclo en el club español, con contrato vigente hasta el 30 de junio.

El marco contractual aún requiere el acuerdo final entre las instituciones, pero en términos prácticos el ciclo ya comenzó.

El cuerpo técnico: un viejo conocido como asistente

Uno de los nombres confirmados en el nuevo staff es el de Damián Musto, ex volante central que trabajó bajo la conducción de Coudet en Rosario Central y en Tijuana. Musto será el ayudante de campo principal y reemplazará a Patricio Graff, quien lo acompañó en España pero no se sumará a esta etapa en River.

El armado del cuerpo técnico contempla además:

La incorporación de un segundo nombre en el staff, aún por confirmar.

Los preparadores físicos Octavio Manera y Guido Cretari.

De esta manera, Coudet comenzará su ciclo rodeado de colaboradores de su confianza y con experiencia compartida en etapas anteriores.

El debut, condicionado por el paro

El estreno oficial del nuevo entrenador está previsto para este domingo ante Atlético Tucumán en el Monumental, siempre que se levante el paro en el fútbol argentino. En caso de que la medida de fuerza continúe, el debut se trasladaría al jueves 12 frente a Huracán, en Parque Patricios, por la novena fecha del Torneo Apertura.

La agenda deportiva inmediata incluye además:

El enfrentamiento ante Independiente Rivadavia este lunes en Mendoza.

La participación en la Copa Sudamericana 2026.

La continuidad en la Copa Argentina, donde tras eliminar 1-0 a Ciudad de Bolívar, deberá medirse ante Aldosivi en fecha y sede a confirmar.

El plantel y la búsqueda de refuerzos

En relación con el equipo que heredará, Coudet considera que hace falta un centrodelantero. No obstante, la incorporación dependerá de las condiciones del mercado: si no aparece ahora un jugador barato y de jerarquía, la búsqueda se trasladará a mitad de año.

Ese movimiento estará vinculado a otra transformación clave en la etapa post Gallardo: la llegada de un director deportivo.

La apuesta por un director deportivo europeo

River mantiene conversaciones con dos candidatos europeos para ocupar ese rol estratégico:

Un italiano.

Un español.

Se trata de perfiles orientados a la gestión, ya que la Comisión Directiva pretende superprofesionalizar el área de fútbol, con especial foco en:

Scouting.

Performance.

El futuro director deportivo trabajará cerca de Enzo Francescoli y Stefano Di Carlo, en una estructura que apunta a fortalecer la planificación y el análisis integral del plantel.

El desafío deportivo inmediato

Coudet asumirá en un contexto deportivo complejo. River viene de vencer 3-1 a Banfield, pero previamente sufrió 13 derrotas en 20 partidos, una estadística que expone la irregularidad reciente.

En el Torneo Apertura, el equipo se ubica:

Sexto en la Zona B.

Con 10 puntos.

A seis unidades del líder Independiente Rivadavia.

El desafío del nuevo entrenador será revertir esa tendencia y devolverle consistencia a un equipo que, con mejores o peores resultados, buscará recuperar identidad. A lo largo de su carrera, Coudet logró imprimir un sello propio en clubes como Racing, donde obtuvo una Liga y un Trofeo de Campeones; en Atlético Mineiro, con un Campeonato Mineiro; y en experiencias internacionales como Inter de Porto Alegre y Celta de Vigo.

Ahora, el escenario es el Monumental y el desafío es inmediato: levantar a un River que necesita resultados, identidad y una estructura fortalecida para competir en todos los frentes.