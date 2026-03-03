Banfield le ganó a Aldosivi y se metió en la zona de Playoffs

Banfield se hizo fuerte esta noche como local tras superar por 2 a 0 a Aldosivi, en un triunfo que le permitió meterse en los puestos de arriba de la Zona B, por la octava fecha del Torneo Apertura.

Los goles del "Taladro" fueron anotados por Lautaro Gómez, a los 36 minutos de la etapa inicial y a los 28 del complemento.

Con este triunfo, Banfield suma 10 puntos y escaló al séptimo lugar del Grupo, mientras que Aldosivi se quedó con 4 y está último en la zona, pero además se ubica penúltimo en la tabla general y en la de los promedios, a un solo escalón de perder la categoría.

El "Taladro" llegaba con la obligación de ganar por varios motivos: para olvidar la derrota ante River en la fecha pasada, para entrar a los playoff y de paso alejarse de la zona de descenso.

Y lo logró con un doblete de Gómez, primero con una buena definición tras una asistencia de Santiago López García, a los 36 minutos del primer tiempo, y luego con otra resolución, a los 28 del complemento.

Del otro lado, Aldosivi nada pudo ni supo hacer, se fue con otra derrota y quedó muy complicado con el descenso.