El básquet de Catamarca se capacita en RCP y primeros auxilios

Con una importante concurrencia, se realizó de manera gratuita el Curso de RCP y Primeros Auxilios, una iniciativa que demuestra la relevancia de la articulación interinstitucional en beneficio del deporte local. Esta trascendental propuesta fue organizada conjuntamente por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca (FBPC) y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital.

El propósito central de la convocatoria fue instruir de manera directa a los integrantes de la comunidad del básquet catamarqueño, dotándolos de los saberes necesarios para responder con eficacia ante situaciones críticas. La elección de llevar adelante este tipo de capacitaciones sin costo alguno refleja una política orientada a democratizar el acceso a herramientas que pueden salvar vidas, integrando la seguridad sanitaria como un pilar fundamental dentro de las actividades cotidianas de las instituciones deportivas de la región.

Aprendizaje Teórico y Práctico en Montmartre

El escenario elegido para el desarrollo de este encuentro formativo fueron las instalaciones de Montmartre, un espacio emblemático que albergó con comodidad a todos los participantes. La capacitación estuvo formalmente a cargo de los enfermeros David Fernández y Pablo Urquiza, profesionales que guiaron a los presentes a través de una dinámica integral.

Durante la jornada, los instructores brindaron herramientas y conocimientos fundamentales para actuar de manera adecuada ante situaciones de emergencia. Lejos de limitarse a una exposición conceptual, el evento se estructuró bajo una modalidad dinámica:

Una instancia teórica destinada a comprender los protocolos de actuación médica inicial.

Una instancia práctica enfocada en la correcta aplicación de maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

La asimilación de pautas claras para la contención de urgencias físicas dentro y fuera de las canchas.

Convocatoria Amplia y Plural en el Ámbito Deportivo

La convocatoria demostró una convocatoria masiva y transversal, abarcando a todos los sectores que conforman el entramado de esta disciplina en la provincia. La jornada teórica y práctica estuvo destinada específicamente a los siguientes actores:

Entrenadores y asistentes técnicos, responsables de la conducción táctica.

Monitores y preparadores físicos, encargados del desarrollo y cuidado corporal de los deportistas.

Dirigentes y oficiales de mesa, pilares en la organización institucional y fiscalización de los encuentros.

Jugadores, protagonistas principales de la actividad competitiva y formativa.

Integrantes de departamentos y comisiones de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca (FBPC).

Representantes de la Asociación Capitalina de Maxibasquet (ACM).

Miembros del Colegio de Árbitros, garantizando que la prevención esté presente también en el arbitraje.

Distinciones Institucionales y Entrega de Insumos Esenciales

Al finalizar el encuentro, se llevó a cabo un emotivo acto formal que puso de relieve el agradecimiento mutuo entre las organizaciones intervinientes. En este marco, se realizó la entrega de distinciones a la Secretaria de Salud Municipal, Dra. Ana Lagoria, y a la Directora General de Salud, Dra. Cintia Ripoll. Este reconocimiento fue entregado directamente de manos del Presidente de la FBPC, Luis Robledo, y de la ACM, Hernán Palacios.

Como corolario de la jornada, la articulación entre el deporte y la salud pública se tradujo en un apoyo material concreto para las entidades participantes. Desde la Secretaría de Salud se entregaron botiquines de primeros auxilios para los clubes y entidades que se hicieron presentes. Esta valiosa contribución tiene como objetivo principal fortalecer la prevención y el cuidado en el ámbito deportivo, dotando a cada institución de los elementos básicos indispensables para afrontar imprevistos y garantizar un entorno más seguro para todos sus asociados.