River le ganó un partido emotivo a Atlético Tucumán y sumó su tercer triunfo consecutivo

River, sobre la hora, le ganó 2-1 a un Atlético Tucumán con 10 jugadores bajo la intensa lluvia y logró su tercer triunfo al hilo en la novena fecha del Torneo Clausura 2026.
Los goleadores del encuentro fueron Tobías Andrada, con un gol a los 21 del primer tiempo, y Thiago Almada, sobre la hora a los 26 del complemento; mientras que Clever Ferreira lo empató parcialmente a los 38 de la segunda mitad. Además fueron expulsados Franco Nicola y el técnico Julio Falcioni, por el "Decano".
Los de Núñez se pusieron en ventaja gracias a una gran jugada colectiva que definió Tobías Andrada. Posteriormente, falló en la definición y se perdió el segundo en reiteradas oportunidades.
Después de fallar en el último pase, el equipo de Leonardo Ponzio tuvo un breve lapso en el que bajó el rendimiento y pagó: primero Alexis Canelo rompió el palo y minutos después, Clever Ferreira conectó un centro proveniente de un tiro libre y puso el 1-1 que era impensado anteriormente por el desarrollo del trámite.
A partir de la igualdad, los de Núñez se hicieron cargo y después de varios minutos de asedio, Juan Cruz Meza inventó una gran jugada que definió Thiago Almada para marcar el 2-1 final en tiempo adicionado.
El Millonario cortó una racha de nueve años sin ganar en el Jardín de la República y, con su tercera victoria al hilo, quedó a seis del líder de la anual y a tres de los puestos de Libertadores.