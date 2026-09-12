River le ganó un partido emotivo a Atlético Tucumán y sumó su tercer triunfo consecutivo

River, sobre la hora, le ganó 2-1 a un Atlético Tucumán con 10 jugadores bajo la intensa lluvia y logró su tercer triunfo al hilo en la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Los goleadores del encuentro fueron Tobías Andrada, con un gol a los 21 del primer tiempo, y Thiago Almada, sobre la hora a los 26 del complemento; mientras que Clever Ferreira lo empató parcialmente a los 38 de la segunda mitad. Además fueron expulsados Franco Nicola y el técnico Julio Falcioni, por el "Decano".

Los de Núñez se pusieron en ventaja gracias a una gran jugada colectiva que definió Tobías Andrada. Posteriormente, falló en la definición y se perdió el segundo en reiteradas oportunidades.

ANDRADA METIÓ EL 1-0 PARA RIVER Una gran jugada colectiva del Millonario para abrir el marcador ante Atlético Tucumán. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/0oRlY54pSW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026

Después de fallar en el último pase, el equipo de Leonardo Ponzio tuvo un breve lapso en el que bajó el rendimiento y pagó: primero Alexis Canelo rompió el palo y minutos después, Clever Ferreira conectó un centro proveniente de un tiro libre y puso el 1-1 que era impensado anteriormente por el desarrollo del trámite.

FERREIRA EMPATÓ EL PARTIDO ANTE RIVER Un gran centro de Godoy para que el jugador de Atlético meta un gran cabezazo para el 1-1 de Atlético. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/8OZMJzURbt #LPFxTNTSports — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026

A partir de la igualdad, los de Núñez se hicieron cargo y después de varios minutos de asedio, Juan Cruz Meza inventó una gran jugada que definió Thiago Almada para marcar el 2-1 final en tiempo adicionado.

EL GOL AGÓNICO DE ALMADA PARA RIVER El 2️⃣3️⃣ del Millonario finalizó una gran jugada de Meza y puso el 2-1 ante Atlético Tucumán. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/3FlSE2zI5I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026

El Millonario cortó una racha de nueve años sin ganar en el Jardín de la República y, con su tercera victoria al hilo, quedó a seis del líder de la anual y a tres de los puestos de Libertadores.