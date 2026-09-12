Colapinto brilló en la clasificación y largará noveno en el GP de España

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 y largará desde la novena posición este domingo en el nuevo circuito Madring de Madrid.

El argentino consiguió avanzar hasta la Q3 y cerró la última tanda con un tiempo de 1:32.903, que le permitió ubicarse como el mejor piloto fuera del grupo de los equipos más competitivos.

Por delante quedaron los pilotos de McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari. Lando Norris sorprendió en los últimos segundos y consiguió la pole position con un registro de 1:31.824, apenas 0.011 segundos más rápido que Kimi Antonelli. Max Verstappen completó el tercer lugar.

Colapinto terminó por delante de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, quien clasificó décimo con 1:33.041.

Colapinto superó ampliamente a Gasly

Uno de los momentos destacados de la clasificación para el piloto argentino se produjo en la Q2, donde consiguió meterse entre los diez mejores y avanzar a la última instancia.

Colapinto marcó 1:33.038, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quedó eliminado y partirá desde el puesto 14 con un tiempo de 1:33.753.

El argentino consiguió una diferencia importante sobre el francés, especialmente en el tercer sector del circuito madrileño.

Tras la clasificación, Colapinto valoró especialmente el resultado porque, según explicó, el rendimiento del Alpine no hacía prever que pudiera quedar tan adelante.

"Muy contento con la clasificación. Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí", señaló.

El piloto argentino también destacó la consistencia que logró durante toda la sesión.

"Haber quedado noveno es un gran esfuerzo. Cuando hay un auto para estar ahí y quedás un poco más adelante, es que hiciste un gran trabajo", afirmó.

A qué hora corre Colapinto

La carrera del Gran Premio de España se disputará este domingo 13 de septiembre y tendrá una duración de 57 vueltas.

La largada está prevista para las 10 de la mañana, hora argentina, en el circuito Madring de Madrid.

Colapinto partirá desde la novena posición, en una oportunidad importante para Alpine después de haber conseguido nuevamente avanzar hasta la Q3.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.