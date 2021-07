El catamarqueño Miranda se queda sin Mundial de Pelota Paleta, "Es una injusticia"

El catamarqueño, Jonathan Miranda, recibió la noticia que quedó sin chances de integrar el equipo que representará a Argentina en el próximo Mundial de Pelota Paleta que se realizará en Valencia, España. En el día de hoy, se hizo público su descargo en las redes sociales explicando la situación.

El descargo del catamarqueño radicado en la provincia de Buenos Aires fue en su cuenta social de Facebook donde publicó un video anteponiendo este texto: "Este video explica lo bochornoso de las desiciones de la nueva cap!! De sus técnicos!! Y de la Federación de Catamarca del club paleta Catamarca.. gracias por el apoyo Ariel acuña..".

En el inicio del video cuenta: "Quería contarles la situación que viví en el Cenard. Me presenté a entrenar a las 19.00 como eataba planteado el entrenamiento. Cuando estabamos por comenzar nos llama a una reunión el técnico Rodrigo de La Vega donde nos dice que la nueva conducción de la Cap lo apuró para que presente el equipo hasta antes del martes".

Sigue contando: "Nos explicó que no le quedó otra opción que elegir a los que tenía mejor asistencia hasta el día de la fecha. Lo planteado antes era que los seleccionados iban a salir de los torneos que se van a realizar hasta el fin de seamana donde los que sumaban más puntos viajaban pero esto no se pudo hacer. Yo tuve la mala suerte donde un fin de semana no pude presentarme a las prácticas por cuestiones personales y laborales. El técnico me explica que por ese día que no voy a entrenar me quedó afuera del Mundial".

Explicó qué es lo que manifestó en el momento que le comunicaron la decisión: "Mi descargo con el entrenador fue que sin ofender a los otros dos jugadores que estaban presentes yo creía que el puesto se estaba peleando entre dos jugadores y había una diferencia en el juego con relación a los dos chicos que fueron seleccionados. El me contesta que a eso no lo podía medir porque no había comenzado el torneo y todo lo que se venía jugando hasta ese momento no era valido".

Cerró: "La verdad que me siento terrible porque ya me lo hicieron en los Panamericanos. Uno se puso en la mentalidad desde ese momento que eso no tenía que volver a pasar, le puse muchas ganas, me costó mucho volver a entrenar al máximo nivel".