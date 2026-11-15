El catamarqueño Pepe Lemos se consagró campeón argentino de Sport Bike

El motociclismo de Catamarca sumó un nuevo logro a nivel nacional. José Ignacio "Pepe" Lemos, piloto oriundo de Chumbicha, se consagró campeón argentino de la categoría Sport Bike I en la última fecha del Campeonato Argentino de Velocidad 2026, que se disputó en el circuito San Juan Villicum.

Lemos finalizó cuarto en la clasificación general y primero entre los competidores de su categoría. Ese resultado le permitió superar a Gastón Martínez, su compañero en el equipo Honda Racing, y quedarse con el título nacional.

La consagración representa un importante reconocimiento para el piloto chumbichano y para el deporte catamarqueño, que tuvo representación en lo más alto del campeonato.

La emoción tras conseguir el título

Luego de alcanzar el campeonato, Lemos expresó su felicidad por el resultado en diálogo con Radio TV Valle Viejo.

El logro se concretó en la última fecha del calendario, en San Juan, donde el piloto catamarqueño consiguió el desempeño necesario para cerrar la temporada como campeón argentino de Sport Bike I.

De Chumbicha al podio nacional, Pepe Lemos se convirtió en protagonista de una jornada histórica para el motociclismo de la provincia.