Tenerife volvió a jugar tras la muerte de Jesús de Miguel: el emotivo homenaje de sus compañeros

El fútbol volvió a ocupar el centro de la escena en el estadio Heliodoro Rodríguez López, aunque esta vez el regreso de Tenerife a la competencia estuvo atravesado por el recuerdo y la emoción. Este domingo, el equipo volvió a jugar después de dos semanas de la muerte de su delantero Jesús De Miguel, y lo hizo en el mismo escenario donde se produjo el episodio que terminó con la vida del futbolista.

La jornada tuvo un momento especialmente significativo antes del partido contra Ceuta, correspondiente a la Segunda División de España. Lejos de tratarse de una previa habitual, los protagonistas del encuentro participaron de un homenaje destinado a recordar a su compañero y expresar el reconocimiento de todo el entorno del club.

El regreso a la actividad deportiva estuvo acompañado por una ceremonia emotiva e impactante, en la que participaron los jugadores de ambos equipos, los árbitros y los hinchas presentes en las tribunas. El recuerdo de De Miguel estuvo presente desde los instantes previos al encuentro, cuando el capitán del conjunto local encabezó una fila integrada por futbolistas y autoridades arbitrales para acercarse al círculo central.

Allí, en el lugar exacto donde se había producido el golpe que derivó en la muerte del delantero, el capitán de Tenerife dejó un arreglo floral, en uno de los gestos más significativos de la ceremonia.

Un arreglo floral en el lugar donde ocurrió la tragedia

La elección del sitio para realizar el homenaje tuvo un significado particular: el reconocimiento se desarrolló precisamente en el punto del campo de juego donde Jesús De Miguel había recibido el impacto que desencadenó el desenlace fatal.

El capitán de Tenerife encabezó el recorrido hacia el círculo central y depositó la ofrenda floral en ese lugar, acompañado por los jugadores y los árbitros. El gesto representó el momento central de un reconocimiento que permitió recordar al delantero en el mismo estadio donde había protagonizado el episodio que conmocionó al equipo.

La ceremonia se realizó durante la previa del enfrentamiento ante Ceuta y reunió a los protagonistas alrededor del espacio elegido para homenajear al futbolista. La presencia de integrantes de ambos equipos y del cuerpo arbitral permitió que el reconocimiento no quedara limitado al plantel de Tenerife, sino que involucrara también a quienes formaban parte de la jornada deportiva.

Después de la colocación del arreglo floral, todos los protagonistas se ubicaron alrededor del círculo central para continuar con el homenaje.

"Siempre en nuestro recuerdo": jugadores, árbitros e hinchas participaron del homenaje

Uno de los elementos más conmovedores de la ceremonia fue la indumentaria especialmente utilizada por los protagonistas. Todos lucieron una remera con la inscripción "Siempre en nuestro recuerdo", una frase que sintetizó el sentido del reconocimiento y la intención de mantener presente la memoria de Jesús De Miguel.

Una vez reunidos alrededor del círculo central, los presentes comenzaron a aplaudir. El gesto fue acompañado por los hinchas que se encontraban en las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López, quienes también participaron del homenaje mediante una ovación colectiva.

Mientras se desarrollaba ese momento, la pantalla gigante del estadio mostró una imagen en blanco y negro del futbolista, acompañada por una inscripción que ocupó un lugar destacado en la ceremonia: "Eterno Demi".

Ese era el sobrenombre con el que conocían a Jesús De Miguel, una referencia que apareció en el mensaje proyectado ante los presentes y que formó parte de la manera elegida para recordar al delantero.

La combinación de la ofrenda floral, las camisetas con la frase "Siempre en nuestro recuerdo", los aplausos de los jugadores y árbitros y la imagen proyectada en la pantalla gigante convirtió la previa del partido en un momento de profundo significado para quienes acompañaron el homenaje.

Todo el fútbol se une. El #GranadaLasPalmas rinde homenaje a Jesús de Miguel. #SiempreEnNuestroRecuerdo | #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/fPMp91FHTL — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 15, 2026

La muerte del delantero que conmocionó al fútbol español

Jesús De Miguel falleció el 3 de noviembre pasado, un día después de sufrir un fuerte golpe en el pecho durante un partido correspondiente a la Segunda División de España.

El impacto se produjo cuando el delantero disputaba una pelota en el sector central de la cancha con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono. El golpe recibido en esa acción terminó derivando en su fallecimiento al día siguiente.

La tragedia tuvo como consecuencia la muerte del futbolista, conocido en el ámbito deportivo como "Demi", y dejó una marca en sus compañeros, que este domingo volvieron a presentarse en el mismo estadio donde había ocurrido el episodio.

El recuerdo de aquella acción estuvo presente en el homenaje, especialmente por la decisión de realizar la ceremonia en el punto exacto del campo donde se produjo el impacto mortal.

De acuerdo con la información publicada, el encuentro ante Ceuta representó el regreso de Tenerife a la competencia después de dos semanas de la muerte del delantero. La vuelta al estadio estuvo acompañada por una expresión colectiva de reconocimiento, que reunió a futbolistas, árbitros y aficionados.

ron los mensajes que acompañaron una ceremonia en la que el fútbol cedió su espacio a la memoria de Jesús De Miguel.