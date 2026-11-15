Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y logró el ascenso a Primera División

Godoy Cruz consiguió el objetivo y volverá a jugar en la Primera División del fútbol argentino. El conjunto mendocino derrotó 3-1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional, disputada este domingo en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, y selló su regreso a la máxima categoría.

Esteban Burgos abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo. A los 31, Axel Rodríguez amplió la ventaja para el Tomba, mientras que Marcos Enrique descontó para Tristán Suárez a los 39 minutos de esa etapa.

En el complemento, Martín Pino convirtió el tercer tanto a los 22 minutos y encaminó definitivamente el triunfo mendocino. Sobre el cierre, a los 41 minutos, Agustín Baldi fue expulsado y el conjunto bonaerense terminó el encuentro con diez jugadores.

La final se disputó en la cancha de Belgrano, con una importante presencia de hinchas de Godoy Cruz. El recibimiento incluyó banderas, papelitos, globos y fuegos artificiales. Tras el pitazo final, la celebración se extendió tanto en Córdoba como en Mendoza, donde también se reunieron los simpatizantes que no pudieron viajar.

El regreso de Godoy Cruz a Primera

El ascenso se concretó exactamente un año después del descenso del equipo mendocino. Bajo la conducción de Pablo De Muner, el Tomba consiguió el primer boleto a la Liga Profesional de esta temporada, mientras continúa la disputa del reducido por el segundo ascenso.

Godoy Cruz había terminado como líder de la Zona A, con 66 puntos en 36 partidos. Su campaña incluyó 19 victorias, nueve empates y ocho derrotas, con 53 goles a favor y 33 en contra. Finalizó por encima de Ferro, que obtuvo la misma cantidad de puntos, pero tuvo una diferencia de gol inferior.

En el plano individual, Martín Pino fue uno de los protagonistas de la temporada y terminó como máximo goleador del equipo, con 20 tantos. Además, el conjunto mendocino llegó a la final con una racha de cuatro triunfos y dos empates en sus últimos seis encuentros.

Con la victoria ante Tristán Suárez, Godoy Cruz concretó su regreso a Primera División y desató los festejos de sus hinchas.