El club 9 de julio ya cuenta con el boxeo como nueva disciplina

El Club 9 de Julio ubicado al este de nuestra ciudad, sobre los márgenes del rio Del Valle, sumó a sus actividades la práctica del boxeo, bajo las órdenes del joven DT Provincial Leonel Varela.

Varela, destacado entrenador catamarqueño comenzó con las prácticas en la mencionada institución, este martes 9, luego de la autorización para volver a las actividades deportivas por parte del COE Provincial.

"Ahora pertenecemos a esta institución ya que antes estaba enseñando en mi casa, en el barrio donde crecí, y bueno, comenzamos otra vez de cero. Lo que tenemos a favor en el Club, es que se pueden llegar chicos de los barrios Villa Eumelia y de los alrededores. Entrenamos de lunes a viernes de 16 a 18 hs.", indicó a RING CATAMARCA, el DT Provincial.

A cómo se dio el contacto para llegar al Club, explicó "como tengo bastante boxeadores y en mi casa ya me quedaba chico el lugar, aparte no iba a poder cumplir con el protocolo del COE que es el distanciamiento de un metro, así que hablé con el presidente Pío Arévalo y él generosamente me autorizó a entrenar en esta institución".