El cronograma de pretemporada de Franco Colapinto en la F1: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto se encuentra en la etapa decisiva de su preparación para afrontar su primer año como piloto titular en la Fórmula 1, una temporada histórica tanto para su carrera como para el automovilismo argentino. El joven corredor avanza con la pretemporada junto a Alpine, mientras el equipo francés ultima los detalles técnicos y logísticos para el inicio del campeonato 2026.

En ese contexto, este miércoles en el circuito de Silverstone, la escudería realizó la primera prueba en pista del monoplaza A526, el modelo que utilizarán Colapinto y su compañero Pierre Gasly a lo largo de la temporada. Se trató de un test inicial clave para verificar el funcionamiento general del auto, recopilar los primeros datos y comenzar con el trabajo de puesta a punto.

La actividad continuará de inmediato con una serie de compromisos reglamentarios y promocionales. Este jueves, Alpine llevará a cabo el shakedown del A526 en Silverstone, una prueba limitada por el reglamento deportivo de la Fórmula 1 a un máximo de tres vueltas o 15 kilómetros, que tiene como objetivo principal comprobar la fiabilidad básica del monoplaza en condiciones reales de pista.

Además, Colapinto y Gasly compartirán la presentación oficial del nuevo auto, programada para el viernes 23 de enero en Barcelona, desde las 8.30 (hora argentina). El evento se realizará a bordo de un crucero aportado por uno de los principales sponsors del equipo, en una puesta en escena que marcará el lanzamiento formal del proyecto deportivo de Alpine para 2026.

Tras la presentación, los pilotos permanecerán en la ciudad española para iniciar una serie de ensayos de pretemporada junto al resto de las escuderías, a partir del 26 de enero, en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Estas jornadas serán fundamentales para acumular kilómetros, evaluar el rendimiento del A526 y ajustar configuraciones antes de los test oficiales.

La preparación continuará luego en Medio Oriente, donde la Fórmula 1 concentrará gran parte de la actividad previa al inicio del campeonato. En el Circuito Internacional de Bahréin, Alpine participará de los tests oficiales programados del 11 al 13 de febrero y de una segunda tanda entre el 18 y el 20 de febrero, con sesiones previstas entre las 4.00 y las 8.00, y de 9.00 a 13.00 (horario argentino).

Para Colapinto, estas semanas representan una etapa clave de adaptación definitiva a la máxima categoría. El argentino busca consolidarse dentro del equipo, fortalecer el trabajo conjunto con los ingenieros y llegar al debut del campeonato con el mayor rodaje posible, en un contexto de alta exigencia y atención internacional.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente con el Gran Premio de Australia, cuya actividad se iniciará el viernes 6 de marzo, mientras que la primera carrera del año se disputará el domingo 8 de marzo en el tradicional circuito urbano de Albert Park, en Melbourne. Allí, Colapinto dará el primer paso en su esperado estreno como piloto titular en la categoría reina del automovilismo mundial.

El calendario de pretemporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Los horarios de las primeras actividades aún no fueron confirmados, aunque se desarrollarán en horario matutino de la Argentina.

22 de enero - Silverstone: shakedown del A526.

23 de enero - Barcelona: presentación del monoplaza y primeras pruebas en pista.

26 al 30 de enero - Circuito de Barcelona-Catalunya: ensayos de pretemporada con Alpine.

11 al 13 de febrero - Circuito Internacional de Bahréin: tests oficiales (04.00 a 08.00 y 09.00 a 13.00, hora argentina).

18 al 20 de febrero - Circuito Internacional de Bahréin: segunda tanda de tests oficiales (04.00 a 08.00 y 09.00 a 13.00).