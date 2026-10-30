El Dakar 2027 dejará Arabia Saudita y regresará a África: Portugal y Marruecos los protagonistas

El Rally Dakar volverá a disputarse en territorio africano en 2027, luego de la decisión de dejar Arabia Saudita y trasladar excepcionalmente la competencia a un recorrido que unirá Portugal y Marruecos. Los organizadores confirmaron este viernes la nueva sede de la tradicional prueba, que tendrá lugar entre el 9 y el 23 de enero, con un prólogo y 12 etapas.

La edición marcará un acontecimiento significativo en la historia de la carrera, ya que será la primera vez desde 2007 que el Dakar regrese a África. El continente fue el escenario original de la competencia, concebida en 1978 por el francés Thierry Sabine como una travesía entre París y Dakar.

La confirmación de este nuevo itinerario representa, de manera excepcional, una vuelta a los territorios vinculados con los primeros años de la prueba. Después de haber recorrido Sudamérica y de establecerse durante varias ediciones en Arabia Saudita, la competencia tendrá nuevamente como protagonistas a los paisajes africanos.

El anuncio de los organizadores precisó que el recorrido comenzará en Loulé-Faro, en Portugal, y concluirá en Marrakech, en Marruecos. De esta manera, la edición 2027 tendrá dos países como escenarios principales, con una distribución de actividades que contempla el inicio en el Algarve portugués y el desarrollo de la mayor parte de las etapas en territorio marroquí.

Portugal tendrá el prólogo y el primer tramo cronometrado

El punto de partida de la competencia estará ubicado en el sur de Portugal. Según el comunicado difundido por la organización, el Algarve será el escenario del prólogo y del primer tramo cronometrado, que marcarán el comienzo deportivo de la edición 2027.

La administración confirmó que esta región portuguesa tendrá un papel específico dentro del recorrido, al recibir las primeras actividades de la prueba antes de que la caravana continúe hacia Marruecos.

El trazado comenzará en el sector de Loulé-Faro y tendrá como destino final a Marrakech, en un esquema que permitirá desarrollar una competencia internacional distribuida entre ambos países.

La elección de Portugal para el inicio establece una primera parte del recorrido vinculada con el Algarve, mientras que Marruecos concentrará la mayor cantidad de etapas y una jornada destinada al descanso de los participantes.

Marruecos concentrará once etapas

Marruecos será el principal escenario de la edición 2027. La organización adelantó que el país recibirá una exploración total, desde el norte hasta el extremo sur de su territorio, con un recorrido que comprenderá 11 etapas y una jornada de descanso en Agadir.

La distribución anunciada establece que, después del prólogo y del primer tramo cronometrado en Portugal, la competencia tendrá su desarrollo central en territorio marroquí. La perspectiva de atravesar el país de norte a sur constituye uno de los aspectos destacados del trazado confirmado para el próximo año.

La jornada de descanso estará ubicada en Agadir, mientras que Marrakech será el destino final de la carrera. Así, Marruecos tendrá una participación determinante en la estructura deportiva de la competencia, tanto por la cantidad de etapas previstas como por la extensión territorial contemplada en el recorrido.

El anuncio también precisó las dimensiones del desafío que deberán afrontar los pilotos durante las dos semanas de actividad. En total, los competidores recorrerán 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 kilómetros serán cronometrados.

El recorrido histórico

La decisión de regresar a África también recupera una parte central de la historia del Dakar. La carrera fue concebida inicialmente en 1978 por Thierry Sabine como una competencia entre París y Dakar, con el continente africano como escenario de sus primeras ediciones.

Sin embargo, el desarrollo de la prueba en África quedó interrumpido en 2008, cuando la edición prevista fue anulada debido al temor a atentados y a la amenaza yihadista. A partir de esa decisión, la competencia abandonó el continente y comenzó una nueva etapa geográfica.

Entre 2009 y 2019, el Dakar se disputó en Sudamérica. Luego, en 2020, la organización trasladó la prueba a Arabia Saudita, país que la recibió desde entonces y se convirtió en su sede durante las ediciones posteriores. La confirmación del recorrido para 2027 establece un nuevo cambio en esa trayectoria. Después de su paso por Sudamérica y de su permanencia en el reino saudita, la carrera volverá a África por primera vez desde 2007.

La secuencia de sedes permite identificar las distintas etapas geográficas de la competencia: primero, su origen africano; luego, la interrupción de 2008 y el traslado a Sudamérica; posteriormente, su llegada a Arabia Saudita en 2020; y ahora, el regreso excepcional a territorio africano mediante un recorrido que conectará Portugal y Marruecos.