River se bajó de la conferencia previa al Superclásico y la AFA lamentó "la actitud"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió la conferencia de prensa previa al Superclásico y emitió un duro comunicado en repudio a la decisión de River de no querer designar ningún futbolista. En el mismo, la máxima entidad afirmó que "lamenta la actitud" del club de Núñez.

A través de un comunicado de la Liga Profesional, titulado "River se bajó de la conferencia", las autoridades dejaron en claro que el evento previsto para este viernes 30 de octubre debió ser cancelado por la acción del "Millonario". En el mismo, iban a hablar los capitanes de River y Boca antes del Superclásico en la "Bombonera".

"Lamentablemente, los hinchas no podrán disfrutar de la habitual conferencia previa a los Superclásicos", aclararon en el copete. Por otro lado, profundizaron: "El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual Conferencia LPF previo al Boca - River, a menos de 24 horas para su desarrollo".

A su vez, desde la Liga Profesional señalaron: "Ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento". Por otro lado, indicaron que el evento "se realiza hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones".

Luego de un extenso descargo en el que evidencian disconformidad por la decisión de River, la Liga Profesional informó que en el evento hay "compromisos comerciales" que involucran a ambos clubes. Y también destacó que se propuso que hablen los técnicos Leonardo Ponzio y Rodolfo Arruabarrena, en vez de dos futbolistas. Sin embargo, el "Millonario" no habría decidido sobre ese ítem y se avanzó con la convocatoria a los capitanes.

Por último, el comunicado emitido desde AFA describe: "La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ´rivales, no enemigos´".