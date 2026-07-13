"El deporte no es una guerra": el mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal

A pocas horas del partido en el que la Selección argentina buscará la clasificación a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" hizo público un documento dirigido a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la sociedad argentina en general.

El comunicado fue difundido este lunes en la previa de la semifinal que enfrentará a Argentina e Inglaterra y plantea una serie de reflexiones sobre el significado del encuentro deportivo, en un contexto marcado por la historia compartida entre ambos países y por el permanente reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La entidad sostuvo que el partido debe ser entendido exclusivamente como un acontecimiento deportivo y no como una revancha histórica vinculada al conflicto bélico de 1982.

La diferencia entre el deporte y la guerra

En el documento, la Federación recordó que el cruce futbolístico con Inglaterra adquiere una relevancia especial por "el profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía" sobre el archipiélago.

Sin embargo, remarcó que esa carga simbólica no debe llevar a confundir el sentido del encuentro deportivo. La organización afirmó que el fútbol constituye una de las máximas expresiones de la cultura popular argentina y reconoció la emoción que genera que la selección nacional haya alcanzado las semifinales del Mundial 2026.

Al mismo tiempo, sostuvo que resulta imprescindible establecer una diferencia clara entre el entusiasmo propio de la competencia deportiva y la causa nacional vinculada a las Islas Malvinas, así como el recuerdo permanente de los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto de 1982.

En ese marco, la Federación expresó de manera categórica que "el partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica". Asimismo, señaló que el reclamo de soberanía continúa desarrollándose en los ámbitos internacionales mediante la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable establecido por la Constitución Nacional.

El llamado a mantener viva la memoria

Otro de los conceptos desarrollados en el comunicado está relacionado con la manera en que debe expresarse el sentimiento vinculado a la causa Malvinas durante el encuentro deportivo. La Federación sostuvo que, aunque el fixture enfrente a la Argentina con "la nación usurpadora" y que el cuadro del campeonato incluya además a otras potencias con intereses geopolíticos en las islas, el verdadero valor reside en mantener presente la consigna "¡Malvinas Argentinas!".

Según el documento, esa expresión debe manifestarse como un símbolo permanente de memoria y soberanía, evitando que el contexto deportivo derive en expresiones de xenofobia o de odio.

La entidad remarcó que el objetivo consiste en sostener el reclamo histórico desde una perspectiva respetuosa, reafirmando la identidad nacional sin trasladar el conflicto al ámbito deportivo.

Un pedido a la sociedad y a los comunicadores

En otro tramo del comunicado, la Federación formuló un llamado dirigido a distintos sectores de la sociedad. Solicitó especialmente a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a quienes acompañen a la selección argentina durante el partido que mantengan presente el respeto hacia quienes dieron su vida por la Patria.

Además, expresó el deseo de que el fútbol sirva como una oportunidad para recordar al mundo que el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas continúa vigente.

La organización consideró que el apoyo a la selección nacional puede convivir plenamente con la defensa de la memoria y de la verdad histórica, sin perder de vista el carácter pacífico y democrático del reclamo argentino.

"Sentimiento malvinero"

Bajo el título "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas sintetizó su posición en una serie de definiciones.

Entre los principales ejes del comunicado se destacan:

El deporte no es la guerra: el partido entre Argentina e Inglaterra debe entenderse como un acontecimiento deportivo y no como una revancha armada o una compensación histórica.

el partido entre Argentina e Inglaterra debe entenderse como un acontecimiento deportivo y no como una revancha armada o una compensación histórica. La soberanía se defiende por vías diplomáticas: el reclamo argentino continúa en los foros internacionales mediante la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable establecido por la Constitución Nacional.

el reclamo argentino continúa en los foros internacionales mediante la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable establecido por la Constitución Nacional. Rivales en la cancha, una sola causa en la tierra: la entidad sostuvo que el verdadero triunfo consiste en mantener viva la consigna "¡Malvinas Argentinas!" como símbolo de memoria y soberanía, sin promover la xenofobia ni el odio.

la entidad sostuvo que el verdadero triunfo consiste en mantener viva la consigna como símbolo de memoria y soberanía, sin promover la xenofobia ni el odio. Honor y gloria eternos: se pidió que el acompañamiento a la selección nacional mantenga siempre el respeto hacia quienes dieron su vida por la Patria y que el fútbol sirva para recordar al mundo la vigencia del reclamo argentino.

Como cierre del documento, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas dejó un mensaje que resume el espíritu de la declaración difundida antes de la semifinal del Mundial 2026.

La entidad expresó que, mientras la pelota comienza a rodar y el orgullo por los colores argentinos se multiplica, la memoria permanece intacta. Finalmente, sostuvo que la selección juega por la gloria deportiva, mientras que el compromiso con la verdad histórica, la memoria y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas continúa vigente todos los días, reafirmando el carácter pacífico y democrático de esa causa nacional.